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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ສັ່ງໂຈະການປະຕິບັດ ງານໃດໆ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດ

ເຮືອພິຄາດຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ USS John S. McCain ອອກເດີນທາງອີກ ຫຼັງຈາກຕຳກັນແລ້ວ ໃນ ນ່ານນ້ຳ ສິງກະໂປ 21 ສິງຫາ 2017.

ກອງທັບ​ເຮືອສະຫະລັດ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ບາດກ້າວ “ຢ່າງແຂງ​ຂັນ”
​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຕົນ​ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ ກວດ​ສອບ​ເບິ່ງວ່າ ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ແທ້ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ອຸບັດ
ເຫດ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ລະຫວ່າງ​ເຮືອພິຄາດສະຫະລັດ ທີ່​ຕິດ​ຕັ້ງ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິຖີ ກັບ​ເຮືອ
ສິນຄ້າລຳ​ນຶ່ງ ​ໃນພຽງບໍ່​ຫຼາຍ​ເດືອນ​.

​ທະຫານ​ເຮືອ 10 ຄົນ ຍັງຫາຍ​ສາບ​ສູນຢູ່ ​ແລະ 5 ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ໂດຍທີ່ເຮືອ
ພິຄາດ USS John S. McCain ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ
“​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກ” ​ຍ້ອນ​ການ​ຕຳ​ກັນ​ ກັບ​ເຮືອ​ບັນທຸກ​ນ້ຳມັນ ຫຼື tanker
ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃກ້ໆ​ກັບສ່ອງແຄບ Malacca.

ຜູ້ອຳນວຍການກອງທັບເຮືອຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານ Indera Abu Bakar ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຮືອ USS John S. McCain ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານຈໍ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນ Putrajaya, ມາເລເຊຍ, 21 ສິງຫາ, 2017.
ຜູ້ອຳນວຍການກອງທັບເຮືອຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານ Indera Abu Bakar ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຮືອ USS John S. McCain ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜ່ານຈໍ ໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນ Putrajaya, ມາເລເຊຍ, 21 ສິງຫາ, 2017.

ພວກ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜິ​ຍ​ແຜ່​ໂດຍ ກອງທັບ​ເຮືອສະຫະລັດ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ
​ຮູໃຕ້​ໜ້ານ້ຳ ດ້ານ​ຂ້າງ​ທີ່ຫັນ​ໃສ່​ທ່າ​ເຮືອຂອງເຮືອພິຄາດ USS John S. McCain.
ລາຍ​ງານ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຈາກກອງທັບ​ທີ 7 ຂອງ ເຮືອພິຄາດສະຫະລັດ ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ
ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ “ຮ້າຍ​ແຮງ” ພ້ອມ​ທັງບໍລິເວນທີ່​ນອນ​ແລະ​ຫ້ອງ​ສື່ສານ ​
ຖືກ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ.

ນັກ​ດຳ​ນ້ຳ​ຈາກ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ແລະ​ທະຫານມາຣີນ ​ໄດ້​ອອກ​ຄົ້ນ​ຫາພວກ​ທະຫານ​ເຮືອ
​ທີ່​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ຫ້ອງ​ທີ່ປິດຕາຍ ​ໃນ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ
​ເສຍ​ຫາຍ​ນັ້ນ. ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮືອບິນ​ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ ຈາກກອງ​ທັບເຮືອ
ມາ​ເລ​ເຊຍ ​ແລະ​ສິງກະ​ໂປ ກໍໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ອອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຢູ່ ບ່ອນ​ທີ່ເຮື​ອຕຳ​ກັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim Mattis ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ Garmisch-Partenkirchen, ເຢຍຣະມັນ, 28 ພຶດສະພາ, 2017.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ Jim Mattis ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ Garmisch-Partenkirchen, ເຢຍຣະມັນ, 28 ພຶດສະພາ, 2017.

ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ ໃຫ້ໂຈະ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານທັນທີ ​ໃນ​ທຸກ
​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ກອງທັບ​ເຮືອສະຫະລັດ.

ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ ກອງທັບ​ເຮືອ​ສະຫະລັດ ທ່ານ John Richardson ກ່າວ​ວ່າ ການ​
ໂຈະ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວລາ 2 ມື້ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ບັງຄັບ​ບັນຊາ
ກວດກາທຸກ​ດ້ານ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ເທິງ​ຂົວ ຈົນ​ເຖິງ
​ສະພາບຂອງ​ການ​ທຳ​ງານ​ອື່ນໆຂອງກຳປັ່ນນຳ.

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