ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ສັ່ງໂຈະການປະຕິບັດ ງານໃດໆ ເປັນເວລາ 2 ມື້ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດອຸບັດເຫດ

ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໃຫ້ຄວາມໝາຍໝັ້ນ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວ “ຢ່າງແຂງຂັນ”
ໃນຂະນະທີ່ຕົນກຳລັງພິຈາລະນາ ກວດສອບເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງແທ້ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດ
ເຫດຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງເຮືອພິຄາດສະຫະລັດ ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ກັບເຮືອ
ສິນຄ້າລຳນຶ່ງ ໃນພຽງບໍ່ຫຼາຍເດືອນ.
ທະຫານເຮືອ 10 ຄົນ ຍັງຫາຍສາບສູນຢູ່ ແລະ 5 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໂດຍທີ່ເຮືອ
ພິຄາດ USS John S. McCain ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
“ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ” ຍ້ອນການຕຳກັນ ກັບເຮືອບັນທຸກນ້ຳມັນ ຫຼື tanker
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃກ້ໆກັບສ່ອງແຄບ Malacca.
ພວກຮູບພາບທີ່ນຳອອກເຜິຍແຜ່ໂດຍ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຮູໃຕ້ໜ້ານ້ຳ ດ້ານຂ້າງທີ່ຫັນໃສ່ທ່າເຮືອຂອງເຮືອພິຄາດ USS John S. McCain.
ລາຍງານສະບັບນຶ່ງຈາກກອງທັບທີ 7 ຂອງ ເຮືອພິຄາດສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸວ່າ
ຄວາມເສຍຫາຍຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ “ຮ້າຍແຮງ” ພ້ອມທັງບໍລິເວນທີ່ນອນແລະຫ້ອງສື່ສານ
ຖືກນ້ຳຖ້ວມ.
ນັກດຳນ້ຳຈາກທະຫານເຮືອແລະທະຫານມາຣີນ ໄດ້ອອກຄົ້ນຫາພວກທະຫານເຮືອ
ທີ່ຫາຍສາບສູນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຫ້ອງທີ່ປິດຕາຍ ໃນພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍນັ້ນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ພວກເຮືອບິນແລະກຳປັ່ນ ຈາກກອງທັບເຮືອ
ມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປ ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ອອກຄົ້ນຫາຢູ່ ບ່ອນທີ່ເຮືອຕຳກັນເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ໂຈະການປະຕິບັດງານທັນທີ ໃນທຸກ
ໜ່ວຍງານຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ.
ຜູ້ບັນຊາການ ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ທ່ານ John Richardson ກ່າວວ່າ ການ
ໂຈະການປະຕິບັດງານ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 2 ມື້ ຊຶ່ງຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ບັງຄັບບັນຊາ
ກວດກາທຸກດ້ານ ຊຶ່ງຮວມໄປເຖິງການທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເທິງຂົວ ຈົນເຖິງ
ສະພາບຂອງການທຳງານອື່ນໆຂອງກຳປັ່ນນຳ.
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