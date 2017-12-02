ທ່ານແມັດຕິສ ຍ້ອງຍໍ ຄວາມສຳພັນ ອັນ ແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງ ສຫລ ແລະອີຈິບ

ຫົວໜ້າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືຕໍ່
ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກັບອີຈິບກຳລັງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມ
ໝາຍໝັ້ນ ຕໍ່ຄວາມສຳພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນຕື່ມຂຶ້ນກັບໄຄໂຣເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຢຸດເຊົາ
ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານບາງຢ່າງແກ່ ອີຈິບ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດໃນຕົ້ນປີນີ້.“
ທ່ານແມັດຕິສ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນ
ຫລວງຂອງອີຈິບ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນຢຸດແວ່່ແຫ່ງທຳອິດໃນການຢ້ຽມຢາມສີ່ປະເທດ ທີ່ຍັງຈະ
ນຳພາທ່ານ ໄປຍັງປະເທດຈໍແດນ ຄູເວດ ແລະປາກິສຖານ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ກອງທັບສະຫະລັດ ຫັນປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງຢູ່ໃນ
ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂັບໄລ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ອອກຈາກເມືອງ
ຫລວງ ທີ່ພວກເຂົາປະກາດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງທີ່ສຳຄັນໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະກົດດັນໃຫ້ປາກິສຖານ ຍຸຕິໃນການຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມສຳພັນກັບພວກກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ໂຈມຕີສະຫະ
ລັດ ແລະກຳລັງແນວໂຮມຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ທ່ານແມັດຕິສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກບັນດາຜູ້ນຳປາກິສ
ຖານວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເພາະສະນັ້ນ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄາດວ່າ ຈະໄດ້ເຫັນການເອົາບາດກ້າວຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງທີ່ຈະ ສະທ້ອນຢູ່ໃນນະໂຍ
ບາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່າມນາ ທ່ານແມັດຕິສກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະພະຍາຍາມ “ອີກເທື່ອ
ນຶ່ງ” ເພື່ອເຮັດວຽກກັບອິສລາມາບັດ ກ່ອນຈະ “ເອົາບາດກ້າວ ທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳ
ເປັນ” ເພື່ອແກ້ໄຂຕໍ່ການຖືກກ່າວຫາວ່າ ສະໜັບສະໜູນພວກຫົວຮຸນແຮງ.
ແຕ່ກ່ອນອື່ນໝົດ ທ່ານແມັດຕິສ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍຂຶ້ນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາ
ມື້ນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ກັບປະທານາທິບໍດີອີຈິບ ທ່ານອັບແດລ ຟາຕຕາ ແອລ-ຊິສ
ຊີ ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານເຊດກີ ໂຊພີ.
ອີຈິບ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮ້ອງວ່າ ເປັນ
ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດສະໄໝໃໝ່ຂອງປະເທດ ເວລາ
ພວກຫົວຮຸນແຮງ 25 ຫາ 30 ຄົນທີ່ຖືທຸງລັດອິສລາມ ສັງຫານພວກສູດມົນພາວະນາ
ຫຼາຍກວ່າ 300 ຄົນຢູ່ໃນວັດອິສລາມ ທີ່ ພວກສູດມົນນິ ກາຍຊູຟີ ມັກພາກັນໄປພາວະ
ນານັ້ນ.
ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ນຳພາ ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຕໍ່ການ
ໂຈມຕີ ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເຂດແຫລມໄຊນາຍ ທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງອີຈິບນັ້ນ.
ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະຕິບັດງານ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບອີຈິບ ກ່ຽວ
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເອົາໄຊຊະນະ ໄພຂົ່ມຂູ່ນີ້ ໄດ້ຢ່າງໃດ” ແລະທ່ານ ກ່າວເພີີ້ມເຕີມ
ວ່າ ການປະຕິບັດງານຮ່ວມມື ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບອີຈິບ
ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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