ຍັງບໍ່ມີ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບວ່າ ສຫລ ຈະຖອນຕົວຫຼືບໍ່ ຈາກຂໍ້ຕົກລົງ ນິວເຄລຍ ກັບອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ແມັດຕິສກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີການ
ຕັດສິນໃຈໃດໆເທື່ອ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວຂອງສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ສະບັບປີ 2015 ກັບອີຣ່ານ ແຕ່ວໍຊິງຕັນພວມເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ໃນ
ຢູໂຣບ ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງວ່າມີຊ່ອງທາງຫຼືບໍ່ທີ່ຈະປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ທ່ານແມັດຕິສກ່າວຕໍ່ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງຄະນະກຳມະການກອງທັບສະພາສູງ
ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ການຕັດສິນໃຈ ຍັງບໍ່ມີຂຶ້ນເທື່ອ ກ່ຽວກັບວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃຫ້ດີຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງພຽງພໍຫຼືບໍ່ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະບໍ່ຖອນ
ຕົວ ຫຼືປະທານາທິບໍດີຈະຕັດສິນໃຈຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຮັບຮູ້ວ່າຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ “ເປັນຂໍ້ຕົກລົງຄວບຄຸມອາ
ວຸດທີ່ຍັງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງ.”
ທ່ານແມັດຕິສເວົ້າວ່າ “ມັນຂຽນຂຶ້ນມາເກືອບທັງໝົດ ດ້ວຍການສົມມຸດທີ່ວ່າອີຣ່ານພະ
ຍາຍາມຫາທາງຫຼອກລວງ. ດັ່ງນັ້ນການກວດພິສູດວ່າມີຫຍັງແດ່ຢູ່ໃນນັ້ນຈຶ່ງຄວນເປັນ
ເລື່ອງທີ່ເຂັ້ມແຂງສຸດ. ມັນເປັນການພຽງພໍຫຼືບໍ່ນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນຄຳຖາມທີ່
ຖືກຕ້ອງມີເຫດຜົນ.”
ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູຍແອລ ມາກຣົງ ທີ່ສະຫຼຸບການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ
ໃນອາທິດນີ້ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນຕອນປິດທ້າຍການມາຢ້ຽມຢາມ
ສະຫະລັດຢ່າງເປັນທາງການເປັນເວລາ 3 ວັນນັ້ນວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນອາ
ເມຣິກັນຈະຕັດສິນໃຈແບບໃດ ແຕ່ອີງຕາມການວິເຄາະທຸກຖ້ອຍຄໍາ ຂອງປະທານາທິບໍ ດີທຣໍາແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າ ທ່ານຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເທົ່າ
ທີ່ເຮັດໄດ້ ເພື່ອຈະຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງ JCPOA ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ກັບອີຣ່ານນັ້ນ ຕໍ່
ໄປ."
ທ່ານທຣຳປະເຊີນກັບເສັ້ນຕາຍ ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພານີ້ ເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວ່າ
ທ່ານຈະເລີ້ມລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດບາງຢ່າງຄືນໃໝ່ຕໍ່ອີຣ່ານຫລືບໍ່ ຊຶ່ງການລົງ
ໂທດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ກັບການພັດທະນາໂຄງການນິວ
ເຄລຍແບບຈຳກັດຂອງເຕຫະຣ່ານ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງປີ 2015 ນັ້ນ.ໂຕໍ່ອີ
ຣ່ານຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການພັດ
ທະນາໂຄງການນິວເຄລຍແບບຈຳກັດຂອງເຕຫະຣ່ານ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ
ປີ 2015 ນັ້ນ.
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