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ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ຢ້ຽມຢາມ ອີຣັກ ທ່າມກາງ ການຂັບໄລ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ຫລຽວອອກໄປເບິ່ງນະຄອນ Kabul ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນ ທາງດ້ວຍເຮລິຄອບເຕີ ໄປກອງບັນຊາການທະຫານ ໃນນະຄອນຫຼວງ Kabul ຂອງ Afghanistan.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ
ມື້ວັນ​ຂອງພວກ​ລັດ​ອິສລາມກຳລັງມີ “ໜ້ອຍ​ລົງ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ” ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຕ້ອງໄດ້ລະມັດ
ລະວັງ​ວ່າ ການ​ຜາບແພ້​ກຸ່ມ​ຫົວຮຸນ​ແຮງນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນມອງເຫັນ​ວ່າຈະເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍໄວ.

ທ່ານ Mattis ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ ກ່ອນ​ບິນ​ໄປ​ນະຄອນ Baghdad ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ
ຢາມ​ທີ່​ບໍ່​ບອກ​ກ່ອນ​ລ່ວງໜ້າ ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ລັດຖະບານ​ອີຣັກ ​ແລະບັນ​ດາ
​ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ.

ຢູ່​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະກັນນັ້ນ ຫົວໜ້າ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ໄດ້​ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າຈະ​ສົນທະນາ​ເຖິງຍຸດ
​ທະ​ສາດ​ອານາ​ຄົດ ​ເພື່ອ​ສ້າງໃຫ້​ອີ​ຣັກມີ​ຄວາມທຸ່ນ​ທ່ຽງ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນພາຍໃນ​ຂ້າມ​ຄືນ. ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ພາລະອັນໜັກ
ໜ່ວງໄປ​ໃນຂ້າງໜ້າ​ສຳລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ນຳພາ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ແນວ​ໂຮມ ປະຕິບັດ​ງານ​ການໂຈມ​ຕີ ​ແລະ​
ການ​ປະຕິບັດ​ງານຕ່າງໆ​ທາງ​ທະຫານ ​ໃນ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທະ​ຫານ​ອີຣັກ ນັບ​ແຕ່​
ເດືອນ​ສິງຫາ​ປີ 2014 ມາ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ​ ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ລັດ​ອິສລາມ​ໄດ້​ກວດ​
ລ້າງ​ຜ່ານ​ຂົ​ງ​ເຂດ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່ ຂອງ​ພາກ​ເໜືອ ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ອີຣັກ. ກຳລັງ
​ທະຫານ​ອີຣັກ​ໄດ້ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ຄັ້ງ​ສຳຄັນ​ໃນ​ເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ​ໂດຍ​ການ​ຍຶດ​ເມືອງ
Mosul ຄືນ​ມາໄດ້ ບ່ອນທີ່​ເປັນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

​ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ທະຫານ​ອີຣັກ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ເພື່ອຍຶດເອົາ​ເມືອງ
Tal Afar ຄືນ​ມາ ທີ່​ເປັນ​ຂົງ​ເຂດ​ປະມານ 60 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງ Mosul​.

ປະທານາທິບໍດີຂອງຊາວເຄີດ ໃນອີຣັກ ທ່ານ Massoud Barzani ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດ ແກ່ພວກນັກຂ່າວ ຂອງຣອຍເຕີ.
ປະທານາທິບໍດີຂອງຊາວເຄີດ ໃນອີຣັກ ທ່ານ Massoud Barzani ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດ ແກ່ພວກນັກຂ່າວ ຂອງຣອຍເຕີ.

ແນ​ວ​ໂຮມ​ສະຫະລັດ ຍັງ​ພະຍາຍ​າມສະໜັບສະໜູນ ທີ່​ຈະ​ຂັບ​ໄລ່​ພວກລັດ​ອິສລາມ​ອອກ​
ໄປຈາກ​ຫລາຍໆ​ເຂດ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຄວບ​ຄຸມຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນບ້ານ​ຊີ​ເຣຍ ຮວມທັງ​ນະຄອນຫລວງທີ່​ຕັ້ງ​ໃໝ່ຂອງ​ເມືອງ Raqqa ນຳ.

ທ່ານ Mattis ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ທະຫານ​ຢູ່​ກາງ​ຮ່ອມ
​ພູ Eupharates ທີ່​ເປັນ​ເຂດ​ລັດ​ອິສລາມ​ຄວບຄຸມຍື່ນ​ອອກ​ໄປ​ຕາມ​ແມ່​ນໍ້າ Euphrates
ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ Raqqa ຈາກເຂດ Der el-Zour ລົງ​ໄປ​ຫາ​ຊາຍ​ແດນ​ອີຣັກ.

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