ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ຢ້ຽມຢາມ ອີຣັກ ທ່າມກາງ ການຂັບໄລ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ
ມື້ວັນຂອງພວກລັດອິສລາມກຳລັງມີ “ໜ້ອຍລົງໄປເລື້ອຍໆ” ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງໄດ້ລະມັດ
ລະວັງວ່າ ການຜາບແພ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນີ້ຍັງບໍ່ທັນມອງເຫັນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍໄວ.
ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນບິນໄປນະຄອນ Baghdad ໃນການຢ້ຽມ
ຢາມທີ່ບໍ່ບອກກ່ອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະບານອີຣັກ ແລະບັນດາ
ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ.
ຢູ່ໃນການພົບປະກັນນັ້ນ ຫົວໜ້າທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າຈະສົນທະນາເຖິງຍຸດ
ທະສາດອານາຄົດ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ອີຣັກມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຂ້າມຄືນ. ມັນຈະເປັນພາລະອັນໜັກ
ໜ່ວງໄປໃນຂ້າງໜ້າສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.”
ກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ນຳພາບັນດາປະເທດແນວໂຮມ ປະຕິບັດງານການໂຈມຕີ ແລະ
ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆທາງທະຫານ ໃນການສະໜັບສະໜູນທະຫານອີຣັກ ນັບແຕ່
ເດືອນສິງຫາປີ 2014 ມາ ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ຫລັງຈາກພວກນັກລົບລັດອິສລາມໄດ້ກວດ
ລ້າງຜ່ານຂົງເຂດກວ້າງໃຫຍ່ ຂອງພາກເໜືອ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ. ກຳລັງ
ທະຫານອີຣັກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄັ້ງສຳຄັນໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ໂດຍການຍຶດເມືອງ
Mosul ຄືນມາໄດ້ ບ່ອນທີ່ເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີສອງຂອງປະເທດ.
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທະຫານອີຣັກໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີ ເພື່ອຍຶດເອົາເມືອງ
Tal Afar ຄືນມາ ທີ່ເປັນຂົງເຂດປະມານ 60 ກິໂລແມັດ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ Mosul.
ແນວໂຮມສະຫະລັດ ຍັງພະຍາຍາມສະໜັບສະໜູນ ທີ່ຈະຂັບໄລ່ພວກລັດອິສລາມອອກ
ໄປຈາກຫລາຍໆເຂດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມຢູ່ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານຊີເຣຍ ຮວມທັງນະຄອນຫລວງທີ່ຕັ້ງໃໝ່ຂອງເມືອງ Raqqa ນຳ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເນັ້ນໜັກເຖິງການໂຈມຕີທາງທະຫານຢູ່ກາງຮ່ອມ
ພູ Eupharates ທີ່ເປັນເຂດລັດອິສລາມຄວບຄຸມຍື່ນອອກໄປຕາມແມ່ນໍ້າ Euphrates
ພາກໃຕ້ຂອງເມືອງ Raqqa ຈາກເຂດ Der el-Zour ລົງໄປຫາຊາຍແດນອີຣັກ.
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