ທ່ານແມັດຕິສ ພວມຢ້ຽມຢາມ ເອເຊຍອາຄະເນ ທ່າມກາງ ການເພັ່ງເລັງ ຄັ້ງໃໝ່ ໃສ່ຈີນ

ບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ຫລັງຈາກເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງທຳນຽບຫ້າແຈທີ່ໃຫ້ບູລິມະສິດ
ພູມສາດການເມືອງ ໃນການແຂ່ງກັບຈີນ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານຈິມ ແມັດ
ຕິສ ກຳລັງມີໂອກາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ທ່ານແມັດຕິສ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງ
ທຳອິດໃນການເດີນທາງນຶ່ງອາທິດ ທີ່ຍັງຈະນຳພາທ່ານໄປຫວຽດນາມ. ທັງສອງປະເທດ
ກຳລັງສ້າງກອງທັບສະໄໝໃໝ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະໄດ້ຕີຕ້ານການຂະຫຍາຍໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງຈີນ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານແມັດຕິສ ໄດ້ເປີດເຜີຍຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດແຫ່ງ
ຊາດ ທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມພະຍາຍາມໃໝ່ ເພື່ອຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໄປຈາກການກໍ່ການ
ຮ້າຍ ສູ່ອັນທີ່ຍຸດທະສາດຮ້ອງວ່າ “ການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານອຳນາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ກັບຈີນ
ແລະຣັດເຊຍ.
ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງເຮືອບິນໄປນະຄອນຈາກາຕ້າວ່າ “ອັນທີ່
ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາກໍຄືໂລກ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະພວກເຮົາບໍ່ທຳ
ລາຍຄວາມເຊື່ອຖື ພວກເຮົາບໍ່ສ້າງຄ້າຍທະຫານຢູ່ກາງນ່ານນໍ້າສາກົນ ພວກເຮົາບໍ່ຮຸກ
ຮານປະເທດອື່ນໆ ໃນກໍລະນີຂອງຣັດເຊຍ.”
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີໂອບາມາ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງທາງດ້ານທະ
ຫານ ແລະການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ໄປສູ່ເຂດປາຊິຟິກ ໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າເພື່ອຕອບ
ໂຕ້ຕໍ່ອິດທິພົນທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນແລະການອ້າງກຳມະສິດຂອງຈີນ.
ແຕ່ການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຄວາມສັບສົນ ຍ້ອນມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ແລະການຂົ່ມຂູ່ ຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ
ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະຫລາຍໆບັນຫາທ້າທາຍຂອງໂລກທີ່ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ.
ເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ ຈະຖືກຍົກຂຶຶ້ນມາສົນທະນາກັນ ໃນການຫາລືຂອງທ່ານຢູ່ຫວຽດນາມ
ແລະອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ທ່ານແມັດຕິສໄດ້ຮັບຮູ້ນັ້ນ.
ທະເລຈີນໃຕ້.
ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ກໍມີທ່າທາງວ່າຈະເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຢູ່
ອິນໂດເນເຊຍ ປະເທດທີ່ມີຊາວມຸສລິມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ. ປະເທດ ດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ປະ
ເຊີນໜ້າກັບຊາວອິນໂດເນເຊຍຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ໄດ້ສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນຊີ
ເຣຍ ແລະອີຣັກ ທີ່ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງທີ່ສຳຄັນຂອງການເດີນທາງຈະແມ່ນທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ຈີນສ້າງຄ້າຍທະ
ຫານແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສົນໃຈກັບການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງບັນດາປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານທີ່ນ້ອຍກວ່າຕົນ.
ທ່ານແມັດຕິສ ກ່າວວ່າ “ບັນດາປະເທດນ້ອຍ ສົມຄວນໄດ້ຮັບການນັບຖືເຊັ່ນກັນ ໃຫ້
ຄວາມນັບຖື ຄືກັນກັບປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ທຸກໆປະເທດມີຄວາມສຳ ຄັນ ແລະບໍ່ຄວນ
ຖືກຄຸກຄາມ ຫລືທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະເທດອື່ນໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ