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ກະບົດ ຍິງຈະຫຼວດ ​ຕ້ອນຮັບ ການໄປເຖິງ ອັຟການິສຖານ ຂອງ ທ່ານ Mattis

Taliban Rocket Fire Greets US Defense Secretary in Kabul
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ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພ້ອມ
ດ້ວຍຍຸດທະສາດໃໝ່ ​ເພື່ອທັບມ້າງສະພາບການບໍ່ໄປບໍ່ມາ ກັບພວກກະບົດຕາລີບານນັ້ນ ຈະບໍ່ລົດ​ລະໃນການຕໍ່ສູ້ ຢູ່ອັຟການິສຖານ.

ທ່ານ Mattis ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ຢ້ຽມຢາມ​ ​ນະຄອນຫຼວງ Kabul ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ
​ວານ​ນີ້ ວ່າ “ໂດຍການມີຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃໝ່ທີ່​ອີງ​ຕາມເງຶື່ອນໄຂໃນ​ເຂດເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ ພວກເຮົາຈະມີທ່າທີທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນຂະນະທີ່
ກຳລັງຂອງອັຟການິສຖານ ຕ່າວປີ້ນສະພາບການ ຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມອັຟການິສຖານ ໃຫ້ພວກສັດຕູທີ່ໂຫດຫ້ຽມ ທີ່ພະຍາຍາມ
ເຂັ່ນຂ້າ ຈົນພວກ​ເຂົາໄດ້ກຳອຳນາດ.”

ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ຮອດ​ໄປ​ເຖິງ ສະ​ໜາມ​ບິນນະຄອນ Kabul ກໍຖືກ​
ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ທີ່​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ນັ້ນ.
ພວກ​ກະບົດຕາລີບານ ໄດ້​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນແນ​ໃສ່​ເຮືອບິນ​ຂອງ​ທ່ານ Mattis. ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມກໍໄດ້​ອ້າງ
​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ທ່ານ Mattis ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃກ້​ສະໜາມ​ບິນ ​ເວລາ​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ.

​ເລຂາ​ທີ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ ທ່ານ Jens Stoltenberg ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ໃນນະຄອນ Kabul ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນຢັນ ​ເຖິງ​ໝາຍ​ໝັ້ນຂອງອົງການ​ເນ​ໂຕ ພ້ອມ​ທັງຕໍ່ອັຟກາ
ນິສຖານ ນຳດ້ວຍ.

​ແຜນການ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່ຽວ​ກັບອັຟການິສຖານ ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ໄປ
ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້ ມອງ​ເຫັນເຖິງ​ການ​ມີ​ບົດບາດ​ຫຼາຍຂຶ້ນ ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳຄັນໆ
​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ຊຶ່ງ​ຮວມທັງ​ອິນ​ເດຍ ນຳ.

ນະຄອນ Kabul ​ເປັນບ່ອນ​ຢຸດ​ແວ່​ແຫ່ງ​ທີ 2 ສຳ​ຫຼັບ​ທ່ານ Mattis ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ
​ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ ທີ່​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ ​ທີ່ນະຄອນ New Delhi.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ແລະທ່ານນາຍພົນ Jens Stoltenbergໄປເຖິງນະຄອນ Kabul, ອັຟການິສຖານ, 27 ກັນຍາ, 2017. (W. Gallo/VOA)
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ James Mattis ແລະທ່ານນາຍພົນ Jens Stoltenbergໄປເຖິງນະຄອນ Kabul, ອັຟການິສຖານ, 27 ກັນຍາ, 2017. (W. Gallo/VOA)

​ໃນ​ການ​ຢຸດ​ແ​ວ່ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ທ່ານ Mattis ໄດ້ສັນລະ​ເສີນ
ການ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ອິນ​ເດຍ ທີ່ “ມີ​ຄຸນຄ່າ” ​ເຂົ້າ​ໃນອັຟການິສຖານ ​ແລະຍິນ​ດີຕໍ່
“ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ ​ແລະ​ຄວາມ​
ປອດ​ໄພໃນອັຟການິສຖານ.”

ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງທ່ານ ​ກໍ​ຄືລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ອິນ​ເດຍ ທ່ານ​ນາງ Nirmala Sitharaman ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ໝາຍ​ໜັ້ນວ່າ ຈະເສີມຂະຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ Kabul
​ແຕ່ບໍ່​ໄດ້ ບອກ​ວ່າ ຈະ​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳລັງ​ອິນ​ເດຍ ​ໄປ​ຍັງ​ທີ່​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

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