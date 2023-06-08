ເກີດໄຟໄໝ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃກ້ກັບຄ້າຍທະຫານໃຫຍ່ແຫ່ງນຶ່ງທີ່ມີໂຮງງານເຮັດອາວຸດຢູ່ຂ້າງໃນ ຢູ່ທາງໃຕ້ນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມທີ່ກອງທັບຊູດານໄດ້ຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ ອັນເປັນນຶ່ງໃນການສູ້ລົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆອາທິດຂອງບັນຫາຂັດແຍ້ງ ກັບກຸ່ມທະຫານອີກຈຸນຶ່ງທີ່ເປັນຄູ່ປໍລະປັກ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກຳລັງສະໜັບສະໜູນເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວ RSF ໃນການສູ້ລົບເພື່ອຍາດແຍ່ງອຳນາດ ເປັນເວລາແປດອາທິດ ກັບກອງທັບຊູດານນັ້ນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານໃຫຍ່ ຢາມຸກ ທີ່ມີການປ້ອງກັນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ອີງຕາມພວກທີ່ເຫັນເຫດການ. ກຳລັງດັ່ງກ່າວ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ນຳເອົາວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍໂດຍອ້າງວ່າຕົນສາມາດເຂົ້າຢຶດເອົາສາງທີ່ເຕັມດ້ວຍອາວຸດແລະລູກກະສຸນ ຕະຫຼອດທັງທາງເຂົ້າໄປໃນຄ້າຍແຫ່ງນັ້ນຫຼາຍທາງ.
ກອງທັບຊູດານ ໄດ້ໃຊ້ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເພື່ອພະຍາຍາມຂັບໄລ່ ກອງໜ້າຂອງ ກຳລັງ RSF ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວ.
ການສູ້ລົບກັນໃນ 3 ຫົວເມືອງໃຫຍ່ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງຂອງຊູດານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄາຣ໌ທູມ ບາຫ໌ຣີ ແລະໂອມເດີແມນ ໄດ້ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ການຢຸດຍິງ ເປັນເວລາ 12 ມື້ ລະຫວ່າງ ກອງທັບຊູດານ ແລະກຳລັງ RSF ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ເມື່ອວັນທີ 3 ມິຖຸນາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ້າວນາດເດີ ຢູເຊັບ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃກ້ໆກັບຄ້າຍ ຢາມຸກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ທາງໂທລະສັບວ່າ “ນັບແຕ່ມື້ວານນີ້ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ມີການສູ້ລົບກັນຢ່າງແຮງເກີດຂຶ້ນ ໂດຍມີການໃຊ້ທັງເຮືອບິນແລະປືນໃຫຍ່ ແລະກໍມີການປະທະກັນໂດຍກຳລັງພາກພື້ນດິນ ແລະກໍມີແປວຄວັນພຸ່ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ.”