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ມີການປະທ້ວງ ຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ໂຕໂກ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ

ຊາຍຜູ້ນຶ່ງຖືປ້າຍ ທີ່ອ່ານວ່າ "Faure ຍັງຈະມີການເສຍຊີວິດ ອີກຈັກຄົນ ໂດຍເຈົ້າ," ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Faure Gnassingbe ລາອອກ ໃນທັນທີ ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Lome ປະເທດ Togo, ວັນທີ 6 ກັນຍາ 2017.

ມີການປະທ້ວງໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ Togo ເຊິ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆ ຢູ່ໃນ
​ເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ ການກຳອຳນາດແບບຣາຊະວົງ ທີ່ແກ່
ຍາວມາໄດ້ 5 ທົດສະວັດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ Faure Gnassingbe ແລະ ຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ.

ປະຊາຊົນ ຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ ໂດຍບັນດາຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງ ໂຕໂກ້ ໄດ້
ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງ​ ໃນນະຄອນຫຼວງ Lome ແລະ ຢູ່ໃນເມືອງຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ
ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທ່ານ Gnassingbe ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເມື່ອສະໄໝຂອງ
ທ່ານ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນປີ 2020 ແລະ ໃຫ້ດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນ ປ່ຽນກຳນົດສະໄໝ
ການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຄືນໃໝ່. ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານ ໃນປີ 1992 ໄດ້
ກຳນົດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີດຳລົງຕຳແໜ່ງໄດ້ສອງສະໄໝ ແຕ່ພໍ່ຂອງທ່ານ Gnassingbe
ມື້ລາງ ປະທານາທິບໍດີ Gnassingbe Eyadema ໄດ້ຍົກເລີກ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນ
ເວລາ 5 ປີ ຕໍ່ມາ.

ການປະທ້ວງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານ​ມານີ້ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນຄວາມ​ຮຸນຮແຮງ
ໂດຍມີຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.

ປະທານາທິບໍດີ Faure Gnassingbe ​ໄດ້​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ໂຕ​ໂກ້
​ເວລາ​ບິດາ​ຂອງ​ທ່ານເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ປີ 2005 ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງມາ ​ເປັນ ເວລາ
38 ປີ. ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ຊຸດ​ປັດຈຸບັນ ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ
ໝາຍ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ແລ້ວນີ້ ທີ່​ໃຫ້​ຟື້ນຟູ​ໃນ​ການ​ຈຳກັດ​ສະ​ໄໝ​ການ​ເຂົ້າຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ
ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ຄືນ​ອີກ.

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