ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນດິນເຈື່ອນ ໃນຊີແອຣາ ເລອອນ ເພີ່ມຂຶ້ນກາຍ 400 ຄົນແລ້ວ

ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກດິນເຈື່ອນຢູ່ ນະ
ຄອນຫລວງ Freetown ຂອງ Sierra Leon ເວລານີີ້ ກາຍ 400 ຄົນແລ້ວ.
ອີກ 600 ຄົນຍັງຊອກຫາບໍ່ເຫັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກກູ້ໄພຊອກຄົ້ນຫາຊາກສົບ ຈາກຂີ້
ຕົມທີ່ໜາ ແລະຊາກຫັກພັກຂອງເຮືອນຊານ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກລົບ
ກວນຍ້ອນຝົນຕົກ ຊຶ່ງມີການທຳນາຍວ່າ ຍັງຈະຕົກຕື່ມອີກຫຼາຍມື້.
ລັດຖະບານໄດ້ເລີ້ມຝັງສົບພວກທີ່ຖືກພົບເຫັນແລະກູຸ້ມາໄດ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ປະທານາທິບໍດີ Sierra Leon ທ່ານ Ernest Bai Koromo ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈ ແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນລະຫວ່າງພິທີຝັງສົບ.
ປະທານາທິບໍດີ Koroma ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄວ້ທຸກ ຈົ່ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ຄໍ້າປະກັນພວກທ່ານວ່າ ພວກເຮົາທັງໝົດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວ
ທີ່ໄດ້ລົ້ມຫາຍຕາຍໄປ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນຢືນຢູ່ກັບພວກທ່ານ
ແລະແບ່ງປັນຄວາມໂສກເສົ້າ ແລະຊ່ວຍເຫລືອ ພວກທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຢ້ານກົວ
ແລະເສົ້າໂສກ ແລະຢູ່ໃນການດຳເນີນ ພວກເຮົາທັງໝົດໝາຍໝັ້ນວ່າ ເຖິງແມ່ນມີຄວາມ
ຍາກລຳບາກ Sierra Leone ຈະລຸກຂຶ້ນຄືນມາໃໝ່ອີກ. ຂໍໃຫ້ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະພະ
ເຈົ້າມີຄວາມປານີຕໍ່ວິນຍານເພື່ອນຮ່ວມ ຊາດຂອງພວກເຮົາທີ່ໄດ້ຈາກໄປ. ຂໍໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າໄປຢູ່ດີເຖິງສຸກ. ຂອບໃຈ.”
ລັດຖະບານໄດ້ເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍໃໝ່ຂອງການແຕກແຫງ ທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຈ້າຍພູ ບ່ອນ
ທີ່ພວກຊາວບ້ານ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍ.
Sierra Leon ໄດ້ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສາກົນ ແລະກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳທຸກວິທີ
ທາງ ເທົ່າທີ່ສາມາດທຳໄດ້ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະ
ທີ່ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ອອກຖະແຫລງການກ່າວຫາວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ ຈາກເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໃນອະດີດທີ່ຜ່ານມາ.
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