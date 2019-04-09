ຊາຍຜູ້ນຶ່ງຈາກລັດແມຣີແລນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ຍ້ອນມີການກ່າວຫາວ່າວາງແຜນຈະນຳເອົາ
ລົດບັນທຸກແລ່ນໄລ່ຢຽບພວກຄົນຍ່າງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມທີ່ຜູ້ກ່ຽວເຫຼື້ອມ
ໄສນັ້ນ.
ຄະນະໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງວາງແຜນທີ່ຈະຂໍຮ້ອງຜູ້ພິພາກສາ ບໍ່ໃຫ້
ປະກັນຕົວທ້າວ ຣອນແດລ ແຮນຣີ ໄວ 28 ປີ ຈາກເມືອງເຈີຣ໌ມັນທາວນ໌ ລັດ ແມຣີແລນ
ໃນການໄປປາກົດຕົວຕໍ່ສານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ພວກເພິ່ນຈະຖົກຖຽງວ່າ ທ້າວແຮນຣີ
ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ປະຊາຄົມ.
ຄະນະໄອຍະການ ກ່າວຫາທ້າວແຮນຣີວ່າ ໄດ້ລັກລົດບັນທຸກ ທີ່ລັກຈາກຮ້ານສັບພະ
ສິນຢູ່ເຂດນອກນະຄອນຫຼວງວໍຊີງຕັນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ຂັບລົດວົນວຽນ
ເພື່ອຫາບ່ອນທີ່ຈະກະທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ.
ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ຈະແລ່ນຜ່ານດ່ານກວດ ທີ່ສະໜາມບິນນາໆ
ຊາດດາລແລັສ ແລ້ວນັ້ນ ທ້າວແຮນຣີ ແມ່ນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຂັບລົດໄປຍັງເຂດ
ທ່ອງທ່ຽວແຄມຝັ່ງ National Harbor ທີ່ລັດແມຣີແລນ ລຽບແມ່ນ້ຳໂພໂຕແມັກ
ທີ່ມີຫ້າງຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າແລະຮ້ານອາຫານລຽງລາຍກັນ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ພວກ
ນັກທ່ອງທ່ຽວນິຍົມກັນໄປ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມ ທ້າງແຮນຣີ ໃນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ປີນອອກຈາກ
ເຮືອທີ່ລາວລີ້ຢູ່ຕະຫຼອດທັງຄືນ ແລະໂດດຂ້າມຮົ້ວຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ທ້າວແຮນຣີ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະຂັບລົດບັນທຸກທີ່ລັກມານັ້ນ
ແລ່ນໄປຢຽບພວກຄົນຍ່າງໃນແຖວນັ້ນ. ລາວໄດ້ບອກກັບພວກຕຳຫຼວດໃນເວລາ
ຕໍ່ມາ,“ຂ້ອຍພຽງແຕ່ຈະຂັບລົດຕໍ່ໄປ ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ. ຂ້ອຍຈະບໍ່ເຊົາຂັບລົດເລີຍ.”
ຄະນະໄອຍະການກ່າວຫາທ້າວແຮນຣີວ່າ ໄດ້ແຮງດົນໃຈຈາກການໂຈມຕີຂອງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ເມືອງນີສ ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນປີ 2016 ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 86 ຄົນນັ້ນ.
ພວກເພິ່ນກ່າວວ່າ ທ້າວແຮນຣີ ແມ່ນ “ກຽດຊັງພວກ ທີ່ບໍ່ນັບຖື ແລະສັດທາຕໍ່
ສາສະໜາອິສລາມ.”
ມາເຖິງດຽວນີ້ ທ້າວແຮນຣີແມ່ນປະເຊີນໜ້າກັບຄະດີຂ້າມລັດ ກ່ຽວກັບການລັກລົດ.
ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວເທື່ອວ່າ ລາວຈະປະເຊີນໜ້າກັບຄະດີອື່ນໆອີກຫຼືບໍ່.
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