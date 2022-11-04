ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີນີ້ ລັດແມຣີແລນ ຈະເລືອກເອົາຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນໃໝ່ ເພາະວ່າຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານແລຣີ ໂຮແກນ ແມ່ນມີເວລາບໍ່ເຖິງປີກໍຈະຄົບກຳນົດການດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝສຸດທ້າຍຂອງການເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນສະໄໝທີສອງ ແລະທ່ານກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງສະພາສູງ.
ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝປີນີ້ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີໜ້າ, ການເຮັດແທ້ງລູກ, ບັນຫາເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ອາຊະຍາກຳ ແລະ ອື່ນໆ.
ບັນຫາພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳແມ່ນໄດ້ຄອບງຳທຸກລັດທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ. ຕິດຕາມດ້ວຍບັນຫາການແທ້ງລູກ ທີ່ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ. ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ນະຄອນບາລຕິມໍ ລັດແມຣີແລນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຄັ້ງນີ້ຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ
“ເລືອກຕັ້ງເທື່ອນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ, ເພາະວ່າເຮົາຊິໄດ້ເລືອກເອົາຜູ້ປົກຄອງລັດຄົນໃໝ່. ເພາະທ່ານແລຣີ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນອີກ. ກະຫວັງວ່າຄົນໃໝ່ເພິ່ນ ຊິເບິ່ງແຍງປະຊາຊົນ ແທນທີ່ຈະເປັນຫ່ວງແຕ່ພັກຂອງຕົນເອງ. ໃຈແທ້ກະຢາກໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຄຸມທັງສອງສະພາຄືເກົ່າ.”
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດແມຣີແລນ ແມ່ນທ່ານ ເວັສ ມໍ (Wes Moore) ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກັບທ່ານແດນ ຄັອກສ໌ (Dan Cox) ສັງກັດກັດພັກຣີພັບບລີກັນ.