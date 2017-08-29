ອາຈານສອນສາສະໜາຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເດີນຂະບວນຢູ່ໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ
ໃນວັນຄົບຮອບການກ່າວຄໍາໄປໃສໃນຫົວຂໍ້ "I Have a Dream" ຫລື “ຂ້ອຍມີ
ຄວາມຝັນ” ຂອງຜູ້ນໍາໃນການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທະພົນລະເຮືອນ ທ່ານ Martin Luther
King Jr. ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການຈໍາແນກຜີວພັນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ
ເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານ Martin Luther King III, ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ King ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ໂຮມຊຸມນຸມດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບບາດຫລວງ Al Sharpton ແລະບັນດາອາຈານສອນ
ສາສະໜາຈາກຫລາຍສາສະໜາ ໂດຍພາກັນເດີນໄປຕາມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ
ເສັ້ນທາງດຽວກັນກັບພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິພົນລະເຮືອນທີ່ໄດ້ເດີນໄປ ໃນ
ເມື່ອ 54 ປີກ່ອນ.
ເຄືອຂ່າຍການດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດຂອງບາດຫລວງ Sharpton ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງ
ການໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມຂອງທ່ານ "ບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ການຂາດການ
ນໍາພາຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຍັງອິດເມື່ອຍຕໍ່ສະພາບການທີ່ງຽບຂຶມຂອງ
ຝ່າຍອື່ນໆອີກນຳດ້ວຍ."
ການເດີນຂະບວນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນການ
ໂຮມຊຸມນຸນຂອງພວກຜີວຂາວທີ່ຈໍາແນກຜີວພັນ ຢູ່ເມືອງຊາລັອສວີນ, ລັດເວີຈີເນຍ
ທີ່ຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນຄົນຖືວ່າ ເຫັນດີກັບພວກນາຊີ ໄດ້ແລ່ນລົດເຂົ້າຕໍາກຸ່ມຄົນ ທີ່ຕໍ່
ຕ້ານການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 20 ຄົນໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຖືກຕໍາໜິຈາກທັງພວກສັງກັດພັກຣີພັບ
ລິກກັນ ແລະດີໂມແຄຣດ ເພາະວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວປະນາມກຸ່ມຊາວຜີວຂາວຊາດນິຍົມ
ທີ່ພາກັນຈັດໃຫ້ມີການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງນັ້ນ ໃນທັນທີທັນໃດໂລດ. ໃນເວລາຕໍ່ມາທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວ ໃນຫລາຍໆໂອກາດວ່າ ທ່ານປະນາມກຸ່ມຊາວຜີວຂາວທີ່ຈໍາ
ແນກຜີວພັນ ແລະເຊື່ອວ່າ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈໍາແນກຜິວພັນໃນທຸກຮູບແບບແມ່ນ "ຊົ່ວຮ້າຍ."
ນອກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຍັງຖືກຕໍາໜິ ທີ່ໄດ້ເວົ້າຕິຕຽນ “ຫລາຍຝ່າຍ” ວ່າເຮັດ
ໃຫ້ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ. ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ມີຄົນປັ່ນປ່ວນໃຫ້ເກີດການກໍ່
ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ທັງສອງຝ່າຍຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງຊາລັອສວີນ ທີ່ເຫັນ
ວ່າສະມາຊິກຂອງທັງກຸ່ມຊາວຝີວຂາວຈໍາແນກຜີວພັນ ແລະກຸ່ມຕ້ານການເດີນຂະບວນ
ປະທ້ວງໃຊ້ອາວຸດ.
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