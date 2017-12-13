ສະພາ ຟີລິບປິນ ຕໍ່ອາຍຸ ກົດໄອຍະການເສິກ ໃນເຂດພາກໃຕ້ ຂອງປະເທດ

ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານຣໍດຣີໂກ ດູເທີເຕ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາ ໃຫ້
ຕໍ່ອາຍຸກົດໄອຍະການເສິກເປັນເວລາຕື່ມອີກນຶ່ງປີ ຢູ່ທີ່ເກາະມິນດານາວ ທາງພາກໃຕ້
ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປິດລ້ອມ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້.
ກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 240 ຕໍ່ 27 ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອອະ
ນຸມັດໃຫ້ ທ່ານດູເທີເຕ ຕໍ່ອາຍຸກົດໄອຍະການເສິກ ອອກໄປຈົນຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ
ປີ 2018. ປະທານາທິບໍດີດູເທີເຕ ໄດ້ປະກາດກົດໄອຍະການເສິກຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີນີ້ ຫລັງຈາກກຳລັງຂອງພວກກະບົດທີ່ເຂົ້າຍຶດເມືອງ ມາຣາວີ
ໄດ້ກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ ໂດຍທຳການຈູດເຜົາເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ວັດສາສະໜາ
ກາໂຕລິກ ແລະຈັບຕົວປະກັນຈຳນວນນຶ່ງ. ກຳລັງຟີລິບປິນໄດ້ຂັບໄລ່ ພວກຫົວຮຸນແຮງ
ອອກໄປຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກໄດ້ສູ້ລົບກັນເປັນເວລາ 5 ເດືອນ ຮວມທັງຖິ້ມ
ລະເບີດ ຢ່າງໜັກໃສ່ເມືອງດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ
ແລະເຮືອນຊານຖືກທຳລາຍ.
ພວກຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການຕໍ່ອາຍຸກົດໄອຍະການເສິກ ຢູ່ເກາະມິນດານາວນີ້ ແມ່ນ
ບໍ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນທ່ານດູເທີເຕໄດ້ປະກາດໄປແລ້ວ ວ່າເມືອງມາຣາວີ
ໄດ້ຖືກປົດປ່ອຍຈາກອິດທິພົນຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍແລ້ວ ໃນເດືອນຕຸລາ. ນອກນັ້ນ
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ທ່ານດູເທີເຕອາດຈະປະກາດ ກົດໄອຍະການເສິກ
ໃນທົ່ວປະເທດຟີລິບປິນ ແລະຟື້ນຟູການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບ
ມື້ລາງປະທານາທິບໍດີ ເຟີດີນານ ມາໂກສ ແຕ່ປີ 1972 ຈົນເທົ່າທ່ານຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໂດຍການລຸກຮືຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນໃນປີ 1986.
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