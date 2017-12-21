ທ່ານວອຣເນີ ກ່າວວ່າ ການປົດທ່ານມອລເລີ ອອກຈາກຄະນະສືບສວນ ທີ່ວ່າຣັດເຊຍ ແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປ. ນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ

ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານ ມາຄ ວອຣເນີ (Mark Warner) ໄດ້ອອກມາກ່າວ
ໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ເປັນການຮ້ອງປະສານສຽງຂອງການບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະການໝິ່ນປະໝາດ” ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຄະນະສືບສວນພິເສດຂອງທ່ານ ຣໍເບີຣຕ
ມອລເລີ (Robert Mueller) ທີ່ທຳການສືບສວນທີ່ພົວພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ໃນການ
ໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ໌ ທຣຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເອົາ
ບາດກ້າວ ທີ່ວ່ານີ້ “ມີໂອາກາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ຈະເປັນວິກິດການກະທົບຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ.”
ທ່ານ ວອຣເນີ ຮອງປະທານຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວ່າ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການພິເສດ ຫຼື
ກຸ່ມໃດກໍແລ້ວແຕ່ “ຂັ້ນສູງທີ່ພົວພັນກັບການສືບສວນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກີດ
ບັນຫາໃນລັດຖະບານຊຸດນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈິງ, ແຕ່ແມ່ນເພື່ອ
ໃຫ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນພື້ນຖານຂອງຕົວບົດກົດໝາຍຂອງພວກເຮົານຳ.”
ທ່ານໄດ້ສະແດງອອກເຖິງ ຄວາມເປັນຫ່ວງ ທີ່ກ່າວຕຳໜິຕິຕຽນ ຕໍ່ການສືບສວນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າມັນຈະຍືດຍາວທັງເວລາແລະປະລິມານ” ແລະເບິ່ງຄືວ່າ
ມີການ “ປະສານງານກັນ” ຢູ່ໃນຫຼາຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເຊີນຊົມ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ມາຄ ວອຣເນີ ກ່ຽວກັບການມີໂອາກາດບົ່ມຊ້ອນ
ທີ່ຈະເປັນວິກິດການກະທົບຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ.
ທ່ານວອຣເນີ ກ່າວວ່າ. “ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ເພື່ອໄລ່ອອກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ
ພິເສດມັລເລີ ຈາກຕຳແໜ່ງນີ້ ຫຼືບໍ່ກໍ່ອະໄພຍະໂທດພິຍານຄົນສຳຄັນ ໃນຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປິດພວກເຂົາເຈົ້າຈາກການຮັບຜິດຊອບ ຫຼືບໍ່ ກໍປິດການສືບ
ສວນລົງ ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການໃຊ້ອຳນາດຢ່າງຜິດໆ,”
ທະນາຍຄວາມຈາກທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ທີ ຄັບບ (Ty Cobb) ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້
ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະປົດທ່ານມອລເລີ ອອກ.
ທ່ານຄັບ ກ່າວວ່າ.“ຖ້າຫາກວ່າສື່ມວນຊົນ ຍັງຈະສືບຕໍ່ໄຕ່ຖາມຢູ່ ເຖິງຂ່າວນອງນັນ
ແລະການຊຸບຊິບ ທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາພັກຝ່າຍນັ້ນ ມັນກໍຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.”
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຄະນະສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ອອກເຜີຍແຜ່ລາຍງານ ທີ່ວ່າຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າ
ແຊກແຊງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍເຂົ້າຂ້າງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ແລະບໍ່ເຫັນດີກັບ
ຜູ້ສະໝັກ ຟ່າຍເດໂມແກຣັດ ທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດໄປແລ້ວ.
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ເຊີນຊົມ: ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ວອຣເນີ ກ່ຽວກັບການປົດທ່ານມັລເລີ ອອກ
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