ການເດີນຂະບວນ ທີ່ນຳພາໂດຍ ພວກນັກຮຽນ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນແນໃສ່ ການຄວບຄຸມປືນ

ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນ ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ຊຶ່ງເປັນການປະທ້ວງ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ພວກນັກຮຽນ ຈາກ ມັດທະຍົມມາຈໍຣີ ສະໂຕນແມນ ດັກກລັສ ໃນເມືອງພາກແລນ ລັດ
ຟລໍຣິດາ ບ່ອນທີ່ນັກຮຽນ 17 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນວັນທີ 14 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ
ໃນການສັງຫານໝູ່ ເທື່ອຫລ້າສຸດ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນຜູ້ຈັດ ໃຫ້ມີ
ການເດີນຂະບວນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ພວກນັກຮຽນທີ່ຈັດການເດີນຂະບວນ ພາກັນຮຽກຮ້ອງວ່າ ຊີວີດຂອງພວກເດັກນ້ອຍ
ເປັນບູລິມະສິດ ທີ່ສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ເຂົາເຈົ້າຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິການຍິງສັງ
ຫານໝູ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທີ່ກຳລັງມີການແຜ່ລະບາດ.
ມີການເດີນຂະບວນຫຼາຍກວ່າ 800 ບ່ອນ ໄດ້ວາງແຜນຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ 50 ລັດຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ນາງເຈນີເຟິ ສະມິດ ຊາວເອເມຣິກັນທີ່ພຳນັກຢູ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ແລະຜູ້ຈັດການ
ເດີນຂະບວນເພື່ອຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນະຄອນຊິດນີກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ເວລາ
ຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງລູກຂ້າພະເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ພວກ
ເຂົາເຄີຍຝຶກແອບເວລາມີການຍິງກັນເກີດຂຶ້ນ..ພວກເຮົາຍັງມີຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນ
ຢູ່ທົ່ວສະຫະລັດ ແລະນັ້ນ ແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າທັງ
ໝົດ ທີ່ວ່າທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າ ເຈົ້າເປັນນັກຮຽນເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼືໄປເບິ່ງຄອນເສີດ ທີ່ທ່ານ
ບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວກ່ຽວກັບຊີວິດຂອງທ່ານ.”
ຊາວອາເມຣິກັນໄດ້ພາກັນລັງເລໃຈທີ່ຈະສະຫຼະສິດບໍ່ຖືປືນ ແລະໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ
ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນກົດໝາຍປືນ ເພື່ອສະໜອງຕອບ ຕໍ່ການສັງຫານໝູ່ນີ້.
ການຍັ່ງສຽງຄັ້ງໃໝ່ ໂດຍອົງການຂ່າວເອພີ ກັບສູນກາງຄົ້ນຄວ້າກິດຈະການມະຫາຊົນ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມຮູ້ສຶກອາດມີການປ່ຽນແປງ. ການຢັ່ງສຽງ
ພົບວ່າ 69 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດ ໃນເວລານີ້ຄິດວ່າ ກົດໝາຍປືນ
ຄວນທີ່ຈະເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 61 ເປີເຊັນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ແລະ 55
ເປີເຊັນໃນເດືອນຕຸລາປີ 2013.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການສຳຫຼວດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ
50 ເປີເຊັນຂອງພັກຣີພັບບລິກັນແລະ 54 ເປີເຊັນຂອງເຈົ້າຂອງປືນ ເວລານີ້ແມ່ນເຫັນ
ພ້ອມກັບກົດໝາຍຄວບຄຸມປືນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ.
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