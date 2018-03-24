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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການເດີນຂະບວນ ທີ່ນຳພາໂດຍ ພວກນັກຮຽນ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນແນໃສ່ ການຄວບຄຸມປືນ

ເວທີຖືກຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ເຂດຖະໜົນເພັນຊິລວາເນຍ ໃກ້ກັບລັດຖະສະພາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 23 ມີນາ 2018.

ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ເພື່ອ​ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ທີ່​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນວັນ​ເສົາມື້​ນີ້.

ພວກ​ນັກຮຽນ​ ຈາກ ມັດ​ທະ​ຍົມມາຈໍຣີ ສະ​ໂຕນ​ແມນ ດັກກ​ລັສ ​ໃນເມືອງ​ພາກ​ແລນ ລັດ​
ຟລໍຣິດາ ບ່ອນ​ທີ່​ນັກຮຽນ 17 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ​ເດືອນ​ກຸມພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ
​ໃນ​ການ​ສັງຫານໝູ່ ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນ​ຜູ້​ຈັດ ​ໃຫ້ມີ
ການເດີນຂະບວນ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້.

ພວກ​ນັກຮຽນ​ທີ່​ຈັດ​ການເດີນຂະບວນ ພາກັນ​ຮຽກຮ້ອງວ່າ ຊີ​ວີ​ດຂອງ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ
​ເປັນ​ບູລິມະສິດ ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ປະ​ເທດຊາດ​. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິ​ການຍິງສັງ
ຫານໝູ່​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນທີ່ກຳລັງມີການແຜ່ລະບາດ.

ມີການເດີນຂະບວນຫຼາຍ​ກວ່າ 800 ​ບ່ອນ ​ໄດ້​ວາງແຜນ​ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນ 50 ລັດ​ຂອງ
​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ນາງ​ເຈ​ນີ​ເຟິ ສະ​ມິ​ດ ຊາວ​ເອ​ເມຣິກັນທີ່ພຳນັກຢູ່​ປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ແລະ​ຜູ້​ຈັດ​ການ
​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ເພື່ອ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ທີ່​ນະຄອນ​ຊິດ​ນີກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາມື້​ນີ້​ວ່າ “ເວລາ
ຂ້າພະເຈົ້າສົ່ງລູກຂ້າພະເຈົ້າໄປໂຮງຮຽນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ ພວກ
ເຂົາເຄີຍຝຶກແອບເວລາມີການຍິງກັນເກີດຂຶ້ນ..ພວກເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ຄອ​ບຄົວ ​ແລະໝູ່​ເພື່ອນ
​ຢູ່​ທົ່ວ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າທັງ
ໝົດ ທີ່ວ່າ​ທຸກໆ​ຄົນ ບໍ່​ວ່າ​ ເຈົ້າເປັນ​ນັກຮຽນ​ເຂົ້າ​ໂຮງຮຽນ ຫຼື​ໄປເບິ່ງ​ຄອນ​ເສີດ ທີ່​ທ່ານ
ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ກ່ຽວກັບ​ຊີວິດ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ໄດ້ພາກັນ​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ທີ່​ຈະສະຫຼະສິດບໍ່​ຖືປືນ ​ແລະໄດ້​ມີການປ່ຽນແປງ​
ພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນ​ກົດໝາຍ​ປືນ ​ເພື່ອສະໜອງ​ຕອບ​ ​ຕໍ່​ການ​ສັງຫານ​ໝູ່ນີ້.

ທ້າວອີລານ ອາລຮາແດຟ ຢືນຢູ່ຂ້າງຊ້າຍ ຮ່ວມກັບເມຍຂອງລາວ ນາງລໍຣີ ຖືຮູບພາບລູກສາວ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ນາງອາລິສຊາ ອາລຮາແລຟ ອາຍຸ 14 ປີ ຜູ້ທີ່ຖືກສັງຫານ ຢູ່ມັດທະຍົມ ດັກກລັສ ທີ່ພາກແລນ ລັດຟລໍຣິດາ.
ທ້າວອີລານ ອາລຮາແດຟ ຢືນຢູ່ຂ້າງຊ້າຍ ຮ່ວມກັບເມຍຂອງລາວ ນາງລໍຣີ ຖືຮູບພາບລູກສາວ ຂອງເຂົາເຈົ້າ ນາງອາລິສຊາ ອາລຮາແລຟ ອາຍຸ 14 ປີ ຜູ້ທີ່ຖືກສັງຫານ ຢູ່ມັດທະຍົມ ດັກກລັສ ທີ່ພາກແລນ ລັດຟລໍຣິດາ.

ການ​ຍັ່ງ​ສຽງ​ຄັ້ງໃໝ່ ໂດຍ​ອົງການ​ຂ່າວເອພີ ກັບ​ສູ​ນກາງ​ຄົ້ນຄວ້າ​ກິດຈະການມະຫາຊົນ
​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ​ໄດ້​ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ​ຄວາມຮູ້ສຶກອາດ​ມີການປ່ຽນ​ແປງ. ການ​ຢັ່ງ​ສຽງ
ພົບ​ວ່າ 69 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ທີ່​ໄດ້​ສຳ​ຫຼວດ ໃນເວລານີ້​ຄິດ​ວ່າ​ ກົດໝາຍ​ປືນ​
ຄວນ​ທີ່​ຈະ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ກວ່າເກົ່າ ​ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 61 ​ເປີ​ເຊັນ​ ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ 2016 ​ແລະ 55 ​
ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸລາ​ປີ 2013.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການ​ສຳ​ຫຼວດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 90 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ
50 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນແລະ 54 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ເຈົ້າຂອງ​ປືນ ເວລາ​ນີ້​ແມ່ນ​ເຫັນ
​ພ້ອມ​ກັບ​ກົດໝາຍ​ຄວບຄຸມ​ປືນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ.

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