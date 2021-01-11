ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ຢາວັກຊີນ ທີ່ໄດ້ນໍາມາສັກຢູ່ລາວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ.

ລາວໄດ້ມີການເລີ້ມສັກຢາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກການແພດ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບການບໍ
ລິການຄົນປ່ວຍເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນຫລາຍ ທັງນີ້ກໍເພາະພະ
ນັກງານການແພດຫລາຍຄົນ ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອໝັ້ນໃນປະ ສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນ ທີ່ນໍາ
ເຂົ້າມາສັກໃນລາວ ທີ່ມີສອງຊະໜິດ ຄືຢາວັກ ຊີນຂອງບໍລິສັດຊີໂນຟາມ (Sinopharm)
ຈາກຈີນແລະສປຸດນິກ (Sputnik) ຈາກຣັດເຊຍ ອີງຕາມຄໍາຖະແຫລງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວນັ້ນເທື່ອ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້
ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

Embed
ເຊີນຟັງລາຍງານຈາກ ສປປ ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:05:50 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ
Embed
ເຊີນຊົມ ວີດີໂອ ຈາກ ສປປ ລາວ

No media source currently available

0:00 0:00:53 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ດັ່ງທີ່ວີໂອເອໄດ້ລາຍງານໄປເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ດຣ. ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງລາວຖະແຫລງຕໍ່ສື່ມວນຊົນທາງການວ່າ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ
2020 ເປັນຕົ້ນມາ ລາວໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນ ກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວຈາກສອງແຫຼ່ງ
ຄືຈາກບໍລິສັດຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ຂອງຈີນຈຳນວນ 2,000 ໂດສ ແລະຢາວັກຊີນ
ສປຸດນິກ (Sputnik) ຈາກຣັດເຊຍຈຳນວນ 500 ໂດສ ຊຶ່ງໃນນັ້ນຄາດກັນວ່າທາງການ
ລາວອາດໄດ້ຈັດການສັກຢາຈໍານວນ ດັ່ງ ກ່າວໃຫ້ແກ່ກຸ່ມພະນັກງານຂັ້ນສູງ ແລະພະ
ນັກງານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດພະຍາດນີ້ ເຊັ່ນພະນັກງານການແພດ ທີ່ຮັບໃຊ້
ແລະປິ່ນປົວຄົນປ່ວຍເປັນພະຍາດໂຄວິດກ່ອນ. ສ່ວນແພດທົ່ວໄປ ແລະປະຊາຊົນນັ້ນ
ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກເທື່ອດັ່ງ ການໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານໝໍປົວພະຍາດທົ່ວໄປທ່ານນຶ່ງ
ຢູ່ໃນໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ລົມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ສູ່ຟັງວ່າ:

ບົດສໍາພາດ 1 (ທ່ານໝໍໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ກ່າວກຽມກັບການສັກວັກຊິນກັນພະຍາດໂຄວິດ) ​

“ອັນສັກວັກຊິນຫັ້ນຫວາ, ຍັງເພາະວ່າເພິ່ນນໍາເຂົ້າມາ ມີແຕ່ສັກໃຫ້ການນໍາກ່ອນ ພວກ
ການນໍາໄດ້ສັກໝົດແລ້ວ ພວກທີ່ຮັບໃຊ້ໂຄວິດ ເຂົາສັກໃຫ້ໝົດແລ້ວ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ສັກ, ເຂົາສັກໃຫ້ພວກທີ່ຮັບໃຊ້ໂຄວິດສະເພາະ ແຕ່ວ່າພວກເພິ່ນເຮັດແຈ້ງການມາ.
ພວກຂ້ອຍກະຍັງ ການນໍາເພິ່ນໄດ້ສັກໝົດແລ້ວ ກັບພວກທີ່ຮັບໃຊ້ໂຄວິດສະເພາະ.”

ສ່ວນພະນັກງານການແພດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໜ່ວຍສະເພາະກິດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄ ວິດ-
19 ນັ້ນກໍບອກວ່າ ໄດ້ເລີ້ມມີການສັກຢາວັກຊີນເຫລົ່ານີ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນ ຫລາຍ. ມີ
ແຕ່ສັກໃຫ້ພະນັກງານການແພດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະກັດ ກັ້ນພະຍາດ
ໂຄວິດ-19 ຈໍານວນໜ້ອຍນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ແລະໃນນັ້ນບາງຄົນ ກໍບໍ່ກ້າ ສັກຍ້ອນບໍ່ເຊື່ອໃນ
ປະສິດທິພາບ ຂອງຢາວັກຊີນທີ່ວ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານໝໍຍິງ ໃນໜ່ວຍສະເພາະກິດຄວບຄຸມ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ່ານນຶ່ງໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ພະ ນັກງານການແພດຫລາຍຄົນລວມ
ທັງທ່ານນາງເອງ ແມ່ນຍັງບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ປະ ສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊິນເຫລົ່ານີ້ເທື່ອ ຊຶ່ງ
ນາງບອກວ່າ:

ບົດສໍາພາດ 2 (ໜ່ວຍສະເພາະກິດໂຄວິດ ກ່າວກ່ຽວກັບການທົດລອງສັກ
ຢາວັກຊິນເພື່ອປ້ອງກັນໃຫ້ກັບພະນັກງານທີ່ຮັບໃຊ້ໂຄວິດສະເພາະໃນກະຊວງສາທາ).

“ບາງຄົນເຂົາກະບໍ່ໄດ້ກ້າສັກ. ຫາກຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ວ່າສັກຫັ້ນນະ. ເພາະວ່າ ທາງທີ່ດີບໍ່
ຄວນສັກດີກວ່າ ເພາະວ່າ WHO ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານເທື່ອ ຖ້າຜ່ານ WHO ຮັບປະກັນ, ຮັບ
ຮອງໄດ້ແລ້ວ ໜ້າຈະສັກໄດ້ແລ້ວ ບໍ່ມີຜົນຂ້າງຄຽງ ແລ້ວ, ມັນຍັງບໍ່ທັນມີ WHO ຮັບ
ຮອງເທື່ອຫັ້ນໜະ”

ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາຍັງບໍ່ເຫັນຢາວັກຊິນຂອງບໍລິສັດຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ທີ່ໄດ້ ປະກາດ
ໃຫ້ໃຊ້ ທົ່ວໄປໃນຈີນແລ້ວນັ້ນ ນອນຢູ່ໃນວັກຊີກທີ່ຖືກປະກາດ ໃຫ້ໃຊ້ ໂດຍອົງການອະ
ນາໄມໂລກ ຫລື WHO ເທື່ອ. ອີງຕາມການປະກາດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ
ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຢາວັກຊີນ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາແບບສຸກເສີນ
ອັນທໍາອິດແມ່ນຢາວັກຊີນ ຂອງບໍລິສັດ ໄຟເຊີ/ໄບເອເອັນເທັກ (Pfizer/BioNTech) ຊຶ່ງ
ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດຂອງສະຫະ ລັດ Pfizer ແລະ BioNTech ຂອງເຢຍຣະມັນ. ສ່ວນ
ຢາວັກຊີນຊະໜິດອື່ນໆ ທີ່ທາງອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຕາມທີ່
ປະກາດໃນເວັບໄຊທ໌ ຂອງອົງການນີ້ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ເພື່ອຈະນໍາໃຊ້ ໃນອະ
ນາຄົດໃກ້ໆນີ້ ໄດ້ແກ່ແອສຕຣາເຊເນກາ (AstraZeneca) ຂອງບໍລິສັດແອສຕຣາເຊເນ
ກາກັບອອກສ໌ຟອດ (AstraZeneca/Oxford) ຂອງອັງກິດ ແລະວັກຊີນ ຂອງບໍລິສັດ
ອາເມຣິກັນ, ຂອງອັງກິດ ແລະປະເທດ ໃນເຂດຢູໂຣບຈໍານວນນຶ່ງ.

ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມຕາມ ທັດສະນະຂອງພະນັກງານການແພດຫລາຍທ່ານໃນ ລາວບອກ
ວ່າການສັກຢາວັກຊີນທີ່ວ່ານີ້ອາດເປັນພຽງການທົດລອງເບິ່ງຫລາຍ ກວ່າ ດັ່ງທີ່ທ່ານໝໍ
ຊາຍຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ 103 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ:

ບົດສໍາພາດ 3 (ທ່ານໝໍໂຮງໝໍ 103 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວກ່ຽວກັບການທົດລອງສັກຢາວັກຊິນ) (ອ່ານເອົາ).

“ມັນເປັນການທົດລອງຊື່ືໆນະ ມັນທົດລອງວ່າຊິໄດ້ຜົນ ຫລືບໍ່ໄດ້ຜົນຊື່ໆນະ ເຂົານໍາເຂົ້າ
ມາຢູ່ແຕ່ບໍ່ມີແນວຢັ້ງຢືນວ່າໂຕໃດໃຊ້ໄດ້. ມັນເປັນການທົດລອງຊື່ໆນະ ປະຊາຊົນສ່ວນ
ຫລາຍຫລົງເຊື່ອ. ຄວາມຈິງການສັກຢາໂຕນີ້ມັນເປັນການທົດລອງຊື່ໆ ຢູ່ໂຮງໝໍກາຍັງບໍ່
ໄດ້ນໍາເອົາມັນມາສັກເທື່ອ.”

ເຊັ່ນດຽວກັນທ່ານໝໍອາວຸໂສທ່ານນຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກໃນຄລິນິກແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ກໍກ່າວເຖິງເລື້ອງນີ້ວ່າ:

ບົດສໍາພາດ 4 (ທ່ານໝໍຜູ້ອະວຸໂສ ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວກ່ຽວກັບການທົດລອງ
ສັກຢາວັກຊິນເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ).

“ມັນອາດຈະເປັນຫາງສຽງກະບໍ່ເຫັນເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງໃດເດ ໜ່ວຍສະເພາະກິດເພິ່ນປະກາດ
ຫັ້ນນະ ເພີ່ນປະກາດຫາງສຽງຊື່ໆບໍ່ທັນມີ ເພາະເຂົາເຈົ້າປະກາດໃນທິວີທຸກໆມື້ເລີຍນະ
ຫລືວ່າຈັ່ງໃດ ຍັງມັນບໍ່ເປັນທາງການ ເວົ້າງ່າຍໆ.”

ເມື່ອຖາມເຖິງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນປະສິດທິພາບຂອງຢານັ້ນທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຫລາຍປານໃດ ແລະກໍຄິດວ່າ ມັນບໍ່ຈໍາເປັນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:

“ໂຕເອງກະບໍ່ກ້າສັກ ຢ່າຄິດເດເຈົ້າປ້ອງກັນໄວ້ກ່ອນ ບາງຄົນຜູ້ແພ້ກະແພ້ເດ ເຈົ້າປ້ອງ
ກັນດີກວ່ານະ ວັກແຊງມັນກະປ້ອງກັນ ສ້າງຄວາມຕ້ານທານ ໃນຮ່າງກາຍ ແລະເຈົ້າກະ
ຫລີກລ່ຽງປ້ອງກັນທາງນອກ ວັກແຊງປ້ອງກັນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເພາະພູມີປະເທດຢູ່ໃນ
ປະເທດເຮົາອາດກະຮ້ອນ ບໍ່ແອອັດ ອຸ້ນນະພູມ 41 ອົງສາ ກະບໍ່ມີໃຜຕາຍເດ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສອງຊະໜິດກໍຄືຂອງບໍລິສັດຊີໂນຟາມ (Sinopharm) ຂອງຈີນ ແລະຢາວັກຊີນສປຸດນິກ (Sputnik) ຂອງ ຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ຖືກ
ສັກ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການແພດຈໍານວນນຶ່ງແຕ່ໃນຈໍານວນ ໜ້ອຍ ແລະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຈາກບັນດາທ່ານໝໍ ຫລື ພະນັກ ງານການແພດຢ່າງກວ້າງຂວາງເທື່ອ.

ຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ນໍາມາສັກໃຫ້ໃນລາວແລ້ວນັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກັນຫລາຍ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກພະນັກງານການແພດເທື່ອ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ລາຍງານບລອກສົດ! ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ 2020

ລາຍງານບລອກສົດ! ການເລືອກຕັ້ງ ໃນ ສະຫະລັດ ປີ 2020

ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີິສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຊຶ່ງເປັນບຸກຄົນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງການເມືອງຂອງນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເກືອບເຄິ່ງສັດຕະວັດແລ້ວນັ້ນ ຄາດຄະເນກັນວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ແລະຈະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຈະມາ ເປັນປະທານາທິບໍດີທີ່ມີອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ເປັນສະມາຊິກສະພາສູງມາ 36 ປີ ແລະ 8 ປີ ເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສະໄໝປະທານາທິບໍດີບາຣັກໂອບາມາ ແມ່ນຄາດກັນໂດຍອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ໄດ້ເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ຂົມຂື່ນ ແລະຫຼັງຈາກໄດ້ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມາໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ. ຄະແນນສຽງແມ່ນຍັງຈະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການ ແລະພວມໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຢູ່ໃນສານ ແຕ່ກໍຄາດກັນວ່າ ຈະຜ່ານຜ່າໄປໄດ້. ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 270 ຄະແນນ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 538 ຄະແນນ. ການໄດ້ຮັບໄຊຊະຂອງທ່ານໄບເດັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ໃນຮອບສີ່ທົດສະວັດ ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບເລືອກ ໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ 4 ປີແລ້ວ.

00:30 8.11.2020

ລາຍງານຂ່າວຫຼ້າສຸດ ໃນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານນາງຄາມາມາ ແຮຣິສ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 273 ຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ຕາງໜ້າລັດແລ້ວ ເຊີນເບິ່ງແຜນທີ່ການເລືອກຕັ້ງໃນສະຫະລັດຂອງເຮົາຕື່ມ!

23:51 7.11.2020

ມາຮອດເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍງານໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214 ຄະແນນ. ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນ ຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາ ແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນຈຶ່ງຈະຮອດ 270 ຄະແນນເພື່ອຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ 4 ປີ. ເວລານີ້ຫຼາຍລັດຍັງສືບຕໍ່ນັບຄະແນນກັນຢູ່ ແລະລັດຈໍເຈຍ ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກມື້ວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະນັບຄະແນນ ຄືນໃໝ່ທັງໝົດ ຍ້ອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະຜູ້ທ້າຊິງ ຫຼືຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ມີຄະແນນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ.

18:52 7.11.2020

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງ ໂດຍບໍ່ມີຫຼັກຖານວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກສໍ້ໂກງ ໃຫ້ອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນສະໄໝທີສອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ປ່ອນແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງງ່າຍໆ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຖ້າທ່ານນັບບັດຄະແນນສຽງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາສາມາດພະຍາຍາມລັກເອົາການເລືອກຕັ້ງໄປ ຈາກພວກເຮົາໄດ້." ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 16 ນາທີ ຢືນກ່າວຄໍາປາໄສ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ໃນທຳນຽບຂາວ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະແນນນຳໜ້າຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຕ່າງໆກຳລັງຖືກ "ລັກເອົາອອກໄປຢ່າງລັບໆ ເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ" ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບຄະແນນສຽງຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ. ມາຮອດວັນສຸກ ຄະແນນສຽງກໍຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 253 ຄະແນນ ແລະປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາແໜ່ງໄວ້ ໃນອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ.

19:29 6.11.2020

ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ນະຄອນວິລມິງຕັນ ໃນລັດເດລາແວ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບັດທຸກໆບັດຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກນັບ." ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາຊົນໃນປະເທດນີ້ ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແບບໃດ ແລະມັນເປັນຄວາມປະສົງຂອງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ບໍ່ມີໃຜ ແລະບໍ່ມີສິ່ງໃດທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ."

06:13 6.11.2020

ໃນເວລາ 12 ໂມງເຄິ່ງຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ແຂ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບຕື່ມອີກນຶ່ງຄະແນນ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 214. ຂະນະນີ້ ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 56 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນຊຶ່ງຄາດໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້. ລາຍງານຂ່າວແຈ້ງວ່າ ມາຮອດວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທ່ານໄບເດັນແມ່ນນຳໜ້າ ໃນຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ ຄືໄດ້ 71 ລ້ານ 6 ແສນຄົນ ປຽບທຽບໃສ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ 68​ ລ້ານ 1 ແສນຄົນ ອີງຕາມອົງການຄົ້ນຄວ້າເອດີສັນແລະອົງການຂ່າວເອພີ.

00:38 6.11.2020

ມາຮອດ 7:00 ຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດ, ທີ 5 ພະຈິກ (ຕາມເວລາວໍຊິງຕັນ) ທັງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຍັງມີຄະແນນເທົ່າເດີມ ຕາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລາຍໄປແລ້ວ ຄື 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້ ແຕ່ພວກທ່ານກໍສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບຄະແນນຫລ້າສຸດ.

19:20 5.11.2020

ມາຮອດ 9:00 ຕອນຄໍ່າຂອງວັນພຸດ, ທີ 4 ພະຈິກ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດຕື່ມອີກສອງລັດ ຄືມິຊິແກນ ແລະວິສຄັນຊິນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານນໍາໜ້າ ທ່ານທຣໍາ ໂດຍມີ 253 ຕໍ່ 213 ຄະແນນ. ຂະນະນີ້ທ່ານໄບເດັນຕອ້ງການອີກພຽງ 17 ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ ກໍຈະຊະນະການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ. ສ່ວນທ່ານທຣໍາແມ່ນຕ້ອງການອີກ 57 ຄະແນນຈຶ່ງຈະໄດ້ຮອດ 270 ເພື່ອຈະຮັກສາຕໍາ ແໜ່ງຂອງທ່ານໄວ້ອີກ 4 ປີຕໍ່ໜ້າ. ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 6 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນເທື່ອບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງທາງໄປສະນີ ປະກອບດ້ວຍລັດເພັນຊິລເວເນຍ, ຄາໂຣໄລນາເໜືອ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ. ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງແບບມີຄະແນນສູສີກັນກັບທ່ານທຣໍາ ໃນລັດວິສຄັນຊິນ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣໍາ ຢາກໃຫ້ມີການນັບຄະແນນຄືນໃໝ່. ສ່ວນຜົນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນສຸດທ້າຍນັ້ນ ກໍອາດຈະໃຊ້ເວລາອີກຫລາຍວັນຈຶ່ງຮູ້ໄດ້!

ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ
ທ. ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກຜູ້ແທນລັດ 253 ຄະແນນ ແລະ ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບ 213 ຄະແນນ

08:42 5.11.2020
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະໃນ 3 ລັດ ເທັກຊັສ ມອນຕານາ ແລະ ໄອໂອວາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ຟລໍຣິດາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ ລັດ ມິນເນໂຊຕາ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຄະແນນຈາກຜູ້ແທນ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ສູສີກັນ 213 ຕໍ່ 220 ໃນຂະນະນີ້ ຍັງເຫຼືອອີກຢູ່ 9 ລັດທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການນັບຄະແນນສຽງເທື່ອ ປະກອບດ້ວຍລັດ ເມນ ເພັນຊີລເວເນຍ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ຈໍເຈຍ ມິຊິແກນ ວິສຄັນຊິນ ເນວາດາ ອາຣິໂຊນາ ແລະອາລາສກາ ຄາດກັນວ່າ ຜົນການນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປທາງໄປສະນີ ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 4 ພະຈິກນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍສົມຄວນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະແລ້ວເສັດໃນມື້ນີ້ຫຼືບໍ່!

16:01 4.11.2020

ລາຍງານກ່ຽວກັບການນັບຄະແນນສຽງໃນເບື້ອງຕົ້ນຈາກລັດຕ່າງໆທາງພາກຕາເວັນອອກ ທີ່ໄດ້ປິດໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ

ມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ແລະຄູ່ແຂ່ງຂອງ ທ່ານກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຫລາຍລັດ ແລ້ວ ຂະນະທີ່ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງກໍາລັງອອກມາເລື້ອຍໆຢູ່ ແລະຊາວອາເມຣິ ກັນຕັດສິນໃຈວ່າໃຜຈະບໍລິຫານປະເທດຈາກທໍານຽບຂາວໃນນຶ່ງສະໄໝກໍຄື 4 ປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເລີ້ມຈາກເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້.

ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງຂອງບັນດາລັດຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງທະເລທາງຕາເວັນອອກ ແລະ ຫລາຍໆລັດໃນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງ ຂອງປະເທດ ໄດ້ປິດລົງ ແລະກໍໄດ້ເລີ້ມນັບຄະແນນສຽງແລ້ວ. ສ່ວນບັນດາລັດໃນພາກຕາເວັນ ຕົກຂອງປະເທດກໍກໍາລັງປິດໜ່ວຍປ່ອນບັດລົງ ແລະກໍຈະເລີ້ມນັບບັດເລືອກຕັ້ງ ໃນໄວໆນີ້.

ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມການນັບຄະແນນສຽງໃນລັດທີ່ຕັ້ງແຄມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຄືລັດຟລໍຣິດາ ແລະ ຄາໂລໄຣນາເໜືອ- ເຊິ່ງທັງສອງລັດນີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນປີ 2016 ແລະບ່ອນທີ່ການຢັ່ງຫາງສຽງທ້າຍປີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານໄບເດັນມີ ຄະແນນສູສີກັນ. ລັດເພັນໂຊວາເນຍ ທີ່ເປັນລັດຍາດແຍ່ງກັນ ກໍ່ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງຄວາມສົນໃຈອີກແຫ່ງນຶ່ງ ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລາຍງານຜົນເລືອກຕັ້ງທີ່ສົມບູນເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າທັງສາມລັດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບທ່ານທຣໍາ ຖ້າເພິ່ນຕ້ອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີສອງແລະຫລີກລ້ຽງການເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີສາມໃນສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາທີ່ຈະເສຍໄຊຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງຄືນ.

ສຳລັບທ່ານໄບເດັນແລ້ວ ການໄດ້ໄຊຊະນະໃນລັດໃດກໍ່ຕາມໃນ 3 ລັດນັ້ນແມ່ນຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນການພະຍາຍາມຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ສູນເສຍການແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 1988 ແລະ 2008 ມາແລ້ວ.

ໃນການເລືອກເອົາຜູ້ນໍາປະເທດນັ້ນສະຫະລັດແມ່ນໃຊ້ລະບົບປະຊາທິປະໄຕແບບທາງອ້ອມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ເອົາຕາມຄະແນນນິຍົມຂອງປະຊາຊົນທັງຊາດ. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຖືກຕັດສິນໂດຍການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ມີ 50 ລັດ ແລະນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ເພື່ອຈະໃຫ້ໄດ້ໄຊຊະນະ ໃນການເລືອກຕັ້ງ, ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບ 270 ຄະແນນສຽງ ຈາກຜູ້ແທນໃນລັດ ທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 538 ຄົນ ກໍຄື 538 ສຽງນັ້ນ.

ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆ 4 ປີໃນວັນອັງຄານທໍາອິດຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງປີນີ້ກໍກົງກັບວັນທີ 3 ກໍຄືມື້ນີ້ເອງ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວປະຊາຊົນອາເມຣິກັນພາກັນໄປປ່ອນບັດດ້ວຍຕົວເອງຢູ່ສະຖານທີ່ບ່ອນບັດຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າໃນປີນີ້ຍ້ອນການລະບາດຂອງໄວຣຣັສໂຄໂຣນາຫລາຍໆ ລັດແມ່ນຈັດໃຫ້ມີການປ່ອນບັດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດສົ່ງບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງຕົນໄປທາງໄປສະນີ ຫລືໄປປ່ອນບັດດ້ວຍ ຕົວເອງກ່ອນວັນເລືອກຕັ້ງຕາມສະຖານທີ່ທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້ໃນເມືອງ ແລະເຂດເລືອກ ຕັ້ງຕ່າງໆ ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະລັດ.

10:47 4.11.2020
View LIVE blog
ມີລາຍງານ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG