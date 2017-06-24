ມີການຍົກຍ້າຍ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ອອກຈາກ ຕຶກສູງ ຫຼາຍຫລັງ ໃນລອນດອນ

ຕຶກອາຄານບ້ານພັກສູງໆຈຳນວນນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນ
ອອກ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບປອດໄພໃນດ້ານອັກຄີໄພ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດໄຟ
ໄໝ້ທີ່ຕຶກອາຄານຫໍພັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 79 ຄົນໃນອາທິດແລ້ວ.
ເຂດຄຸ້ມ Camden ຂອງນະຄອນຫຼວງລອນດອນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະໜອງຫ້ອງພັກ
ໂຮງແຮມໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ອາໄສຢູ່ ຕາມຕຶກອາຄານສູງໆ 800 ຄົນໃນບໍລິເວນທີ່ຮູ້ກັນ
ວ່າ Swiss Cottage ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມອັກຄີໄພກ່າວວ່າ ຕຶກອາຄານຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດອັກຄີໄພຂຶ້ນ. ຕຶກອາຄານຫໍ
ພັກທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ໃນອາທິດແລ້ວແລະຕຶກທີ່ມີການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນອອກໃນວັນສຸກວານ
ນີ້ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງໂຄງການພັດທະນາເຮືອນຫລວງລາຄາຖືກ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດ
ຖະບານ.
ບັນດາຕຶກອາຄານ ໃນເຂດຄຸມ Camden ແມ່ນສ້າງດ້ວຍວັດຖຸ ທີ່ຕິດໄຟງ່າຍແບບ
ດຽວກັນກັບຕຶກຫໍພັກ Grenfell Tower ທີ່ເກີດໄຟໄໝ້ຮ້າຍແຮງເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.
ຕຶກອາຄານຫໍພັກທີ່ສູງ 23 ຊັ້ນ ແບບດຽວກັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດໃກ້ຄຽງ ຂອງນະຄອນ
ລອນດອນ ໄດ້ຖືກປົກຄຸມຢ່າງໄວວາໄປດ້ວຍແປວແລະຄວັນໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ ຫຼັງຈາກ
ໄຟທີ່ໄໝ້ຕູ້ເຢັນ ໄດ້ໄໝ້ລາມໃສ່ວັດຖຸ ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກຂອງຕຶກ ຢ່າງໄວ ອີງຕາມການ
ລົງຄວາມເຫັນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟ.
ລັດຖະບານອັງກິດກະປະມານວ່າ ມີຕຶກອາຄານທີ່ສູງອື່ນໆອີກ 600 ຕຶກຢູ່ໃນທົ່ວປະ
ເທດ ອາດປະເຊີນກັບບັນຫາແບບດຽວກັນກັບຕຶກອາຄານຫໍພັກ Swiss Cottage.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກຕຶກຫໍພັກເຫລົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ສາມາດ
ກັບຄືນໄປທີ່ນັ້ນອີກ ເປັນເວລາຫລາຍໆອາທິດ ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການສ້ອມແປງ ເພື່ອ
ນຳເອົາວັດຖຸຊະນະໃໝ່ມາໃສ່ແທນວັດຖຸທີ່ປົກຫຸ້ມຕຶກຂ້າງນອກນັ້ນ.
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