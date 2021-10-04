ຫຼາຍໆຄົນ ໃນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ຂອງຍີປຸ່ນ ເປັນພັນທະມິດ ຂອງທ່ານອາເບະ

ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ (Fumio Kishida) ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຍີປຸ່ນ ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ພ້ອມກັບລັດຖະບານທີ່ຮວມທັງພັນທະມິດຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີນໂຊະ ອາເບະ ຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນພວກອະນຸລັກນິຍົມ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ທີ່ຈະໃຫ້ຮັກສາອິດທິພົນ ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານກິຊິດະ ອາຍຸ 64 ປີ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີພາບພົດໃນການເປັນບຸກຄົນທີ່ສ້າງຄວາມເຫັນພ້ອມນຳກັນແບບລຽບງ່າຍ ໂດຍໄດ້ເອົາຊະນະຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ 3 ຄົນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອເປັນຜູ້ນຳພັກເສລີປະຊາທິປັດ ແລະໄດ້ກາຍມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະນະທີ່ພັກດັ່ງກ່າວ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງຈະເປັນຜູ້ນຳພາພັກ ເຂົ້າແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຊຶ່ງອົງການອອກອາກາດ NHK ກ່າວວ່າ ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 31 ທ້າຍເດືອນຕຸລານີ້ໃນເວລາທີ່ພວມມີການຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣ ນາຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ພວມຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານໂຢຊະຮິເດະ ຊູກະ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ການສະໜັບສະໜຸນຂອງພັກ.
ທ່ານກິຊິດະ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບເວລານີ້ລ່ວງໜ້າດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະການຕັດສິນໃຈອັນແຂງຂັນ.”
ສິບສາມຄົນທີ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທີ່ມີທັງໝົດ 20 ຕຳແໜ່ງນັ້ນແມ່ນບໍ່ເຄີຍຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານມາກ່ອນ ຊຶ່ງເປັນການສອດຄ່ອງກັບການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານກິຊິດະທີ່ວ່າ ຈະເປີິດໂອກາດໃຫ້ບຸກຄົນໜ້າໃໝ່ ແຕ່ຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນໆຈະເປັນຂອງພັນທະມິດຂອງທ່ານອາເບະ ຫຼືບໍ່ກໍລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທີ່ພວມຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ທ່ານຕາໂຣະ ອາໂຊະ.
ນັກວິເຄາະການເມືອງອັດຊູໂອະ ອີໂຕະກ່າວວ່າ “ມີບຸກຄົນໜ້າໃໝ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍ ແຕ່ກໍບໍ່ຄວນເຂົ້າໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານກິຊິດະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ.”
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