ຊາວອິນໂດເນເຊຍຫລາຍພັນຄົນ ໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງຈາກາຕາ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອກ່າວອຳລາ ສົ່ງສະການ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບີ. ເຈ. ຮາບີບີ (B.J. Habibie).
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ (Joko Widodo) ນຳພາຜູ້ຄົນ ທີ່ໄປໄວ້ອາໄລຢູ່ສວນອະນຸສອນສະຖານວິລະຊົນ ຄາລິບາຕາ (Kalibata) ເພື່ອທຳພິທີສົ່ງສະການຫລວງ ໃຫ້ແກ່ທ່ານຮາບີບີ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ ຢູ່ໃນໂຮງໝໍທະຫານໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນໂຣກຫົວໃຈລົ້ມແຫລວ ລວມອາຍຸໄດ້ 83 ປີ.
ທ່ານຮາບີບີ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ເປັນວິສະວະກອນດ້ານອະວະກາດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນເປັນເວລາເກືອບຮອດສອງທົດສະວັດ ໃນຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຊູຮາໂຕ (President Suharto) ໃນຕອນນັ້ນໄດ້ໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງທ່ານ ໃຫ້ກັບຄືນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໃນປີ 1974 ແລະນຳພາການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍກາຍເປັນເສດຖະກິດອຸດສາຫະກຳ. ໃນການປະກາດກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງທ່ານໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີວີໂດໂດ (Widodo) ໄດ້ສັນລະເສີນ ທ່ານຮາບີບີວ່າ ເປັນ "ບິດາດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງອິນໂດເນເຊຍ."
ທ່ານໄດ້ພຸ້ງຂຶ້ນມາຜ່ານຕ່ຳແໜ່ງຕ່າງໆ ຈົນກາຍມາເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານຊູຮາໂຕໃນປີ 1998 ແລະໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີ 3 ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນເດືອນພຶດສະໃນປີດຽວກັນນັ້ນເລີຍ ພາຍຫລັງທີ່ວິກິດການທາງການເງິນຢູ່ຂົງເຂດເອເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຢ່າງໃຫຍ່ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຈອມຜະເດັດການຊູຮາໂຕລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຄອງອຳນາດປົກຄອງປະເທດເປັນເວລາ 3 ທົດສະວັດ.
ທ່ານຮາບີບີ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາໃນການປະຕິຮູບທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕຈຳນວນນຶ່ງ ຊຶ່ງລວມມີ ການໃຫ້ມີສິດເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ການປ່ອຍໂຕນັກໂທດການເມືອງໃຫ້ເປັນອິດສະຫລະ. ທ່ານຍັງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ ຕີມໍຕາເວັນອອກ ທີ່ເປັນອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງປອກຕຸຍການ ທີ່ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ປົກຄອງ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ນັ້ນ ໃຫ້ຈັດການລົງປະຊາມະຕິ ເພື່ອຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງຕົນຂຶ້ນ. ຕີມໍຕາເວັນອອກໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເຫັນດີນຳກັນ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນວ່າ ຢາກເປັນເອກະລາດ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດກະແສຟອງການ ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງແບບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໂດຍພວກກະບົດທີ່ສະໜັບສະໜຸນອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານ ຮາບີບີ ດຳລົງຕຳແໜ່ງໄດ້ພຽງແຕ່ 17 ເດືອນ ກໍຖອນຕົວອອກຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນຕຸລາປີ 1999 ທ້າມກາງສະພາບທີ່ມີການປະທ້ວງສືບຕໍ່ໄປຢູ່.
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