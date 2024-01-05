ມະນີລາກ່າວວ່າ ເຮືອສອງລໍາຂອງຈີນ ຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ ຂອງກໍາປັ່ນ ຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ

ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອຈີນສອງລຳ ໄດ້ຕິດຕາມກຳປັ່ນຟີລິບປິນແລະກໍາປັ່ນສະຫະ ລັດ ທີ່ດຳເນີນການລາດຕະເວນຮ່ວມ ໃນບໍລິເວນທະເລຈີນໃຕ້, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງກອງທັບຟີລິບປິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຮ້ອນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບຂໍ້ພິພາດໃນການອ້າງເອົາເຂດນໍ້າແດນດິນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ທ່ານເຊີເຊສ ຕຣີນີແດດ (Xerxes Trinidad), ຜູ້ບັນຊາການດ້ານປະຊາສຳພັນຂອງກອງທັບຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຂໍຢືນຢັນ ການປະກົດຕົວຂອງກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ 2 ລຳ ຈາກໄລຍະໄກ ກໍາລັງຕິດ ຕາມການປະຕິບັດງານຮ່ວມທາງທະເລ ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ຟີລິບປິນ."
ການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະເລເປັນເວລາ 2 ມື້ ລະຫວ່າງ ມະນີລາ ແລະ ວໍຊິງຕັນ, ສິ້ນສຸດລົງຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍເປັນຄັ້ງທີ 2 ໃນຮອບບໍ່ຮອດ 2 ເດືອນ ຢູ່ບໍລິເວນທະເລຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນ ໃນອັນທີ່ມະນີລາຮ້ອງເຂດນ່ານນ້ຳໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະໃນລັດສະໝີ 200 ໄມລ໌ທະເລ ຫຼື EEZ.
ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງຄຳເຕືອນຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ຟີລິບປິນທີ່ວ່າ ການຄຳນວນທີ່ຜິດພາດໃດໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂໍ້ພິພາດຢູ່ໃນຂົງ ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ຈະນຳມາດ້ວຍການຕອບໂຕ້ຢ່າງເດັດດ່ຽວ.
ທ່ານທຣີນີແດດ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈີນ ພ້ອມທັງບັນດາປະເທດຕ່າງໆຈະເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະສິດທິຂອງພວກເຮົາໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍສາກົນ.
ສະຖານທູດຈີນປະຈຳມະນີລາ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆໃນທັນທີ.