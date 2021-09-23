ເຈົ້າຄອງນະຄອນມະນີລາ ເລີ້ມໂຄສະນາຫາສຽງ ເພື່ອການແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີຟີລິບປີນ

ທ່ານອິສໂກ ໂມເຣໂນ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນມະນິລາ ຂອງຟີລິບປີນ, ໄດ້ປະກາດໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະ
ເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້.
ນັກການເມືອງຊື່ດັງຜູ້ນີ້ ໄດ້ປະກາດການລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນປີໜ້າ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄໍາປາໄສ ໃນແຫຼ່ງຊຸມຊົນທີ່ຍາກຈົນ ຂອງນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ໂດຍຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ “ຮັບເອົາການລົງສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຟີລິບປີນຂອງທ່ານ.”
ທ່ານໂມເລໂນ ອາຍຸ 46 ປີ ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງຈາກເດັກນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກ ໂດຍການເກັບເສດອາຫານຈາກຮ້ານອາຫານ ແລະເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໄປຂາຍເພື່ອຫາເງິນ ຕໍ່ມາໄດ້ປະກອບອາຊີບຢູ່ວົງການການສະແດງ ຫຼັງຈາກຖືກຕາແມວມອງທີ່ເຫັນລາວຢູ່ໃນງານສົບ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງເທດສະບານ.
ໃນລະຫວ່າງການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຂອງທ່ານໃນການເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນນັ້ນ, ທ່ານໂມເຣໂນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການໂຍທາ ເພື່ອປັບປຸງເສັ້ນທາງການສັນຈອນທີ່ແອອັດໃນນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ແລະມີຄໍາສັ່ງຟື້ນຟູຕະຫຼາດສາທາລະນະຫລາຍໆແຫ່ງຄືນໃໝ່.
ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການສະໝັກເລືອກຕັ້ງກັບຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆ ໂດຍມຸ້ງຫວັງທີ່ຈະຮັບຕໍາແໜ່ງ ຕໍ່ຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີໂຣດຣີໂກ ດູເຕີຣເຕ (Rodrigo Duterte) ໃນການເລືອກຕັ້ງເດືອນພຶດສະພາປີໜ້າ, ໃນນັ້ນ ລວມມີ ແມນນີ ປາກຽວ (Manny Pacquiao) ນັກມວຍໃນຕໍານານ ແລະປັດຈຸບັນແມ່ນສະມາຊິກສະພາສູງ; ແລະສະມາຊິກສະພາສູງອີກຄົນນຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນອະດີດຜູ້ບັນຊາການຕໍາຫຼວດແຫ່ງຊາດທ່ານແພນຟີໂລ ແລັກຊັນ (Panfilo Lacson); ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານເລນີ ໂຣບຣີໂດ (Leni Robredo).
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