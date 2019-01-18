ພຽງການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຂະໜາດແຮງຄັ້ງດຽວ ກຸ່ມລັດອິສລາມແມ່ນໄດ້ທຳລາຍຫຼາຍໄປກວ່າຄວາມງຽບສະຫງົບ ຢູ່ທີ່ເມືອງແມນບິຈ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດຊີເຣຍ. ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈຸນີ້ຍັງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການອະພິປາຍກັນຄືນໃໝ່ ກ່ຽວກັບການປະກາດວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວສະຫຼາຍຕົວໄປແລ້ວ.
ບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກໄດ້ສົ່ງຜູ້ໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມທະຫານສະຫະລັດແລະຊີເຣຍ ທີ່ພວມລາດຕະເວນຢູ່ນັ້ນ ທະຫານອາເມຣິກັນ 4 ຄົນ ແລະພວກນັກລົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນຂະນະທີ່ຮູບສົບ ແລະຝາທີ່ເປື້ອນດ້ວຍເລືອດ ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ກັນໄປຢູ່ໃນໂລກສື່ສັງຄົມ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ມີການລົງຂ່າວແລະອອກອາກາດ.
ແຕ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະນັກວິເຄາະທີ່ສຶກສາເບິ່ງ ການພັງທະລາຍລົງ ຂອງອັນທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນລັດອິສລາມນັ້ນ ການໂຈມຕີໃນຄັ້ງນີ້ ເຖິງແມ່ນເປັນ ການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ແຕ່ກໍມີທ່າທາງວ່າ ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈແຕ່ປະການໃດ.
ທ່ານນິໂຄລາສ ແຄລວິນ (Nicholas Glavin) ອະດີດນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສູນກາງ ການເຮັດສົງຄາມທີ່ຜິດທຳມະດາ ແລະກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສົງຄາມກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນີ້ດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ກຸ່ມໄອຊິສ ຍັງຮັກສາຄວາມສາມາດໃນໂອກາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີ ແລະສະເໜີຕົນເອງວ່າເປັນຜູ້ທ້າທາຍທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນຊີເຣຍແບບຍືນຍົງ.”
ນັບເປັນເວລາຫຼາຍກວ່ານຶ່ງປີມາແລ້ວ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບແລະປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອປັບໂຕ ຮັບມືກັບການສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຕົນ ກຸ້ມຕົນເອງພຽງພໍໃນດ້ານກຳລັງຄົນແລະຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ.
ຢູ່ອີຣັກ ບ່ອນທີ່ລັດອິສລາມໄດ້ພັງທະລາຍລົງແລ້ວນັ້ນ ກຸ່ມປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາ ກໍຍັງສືບຕໍ່ທຳການໂຈມຕີ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆໂດຍແນ່ເປົ້າໝາຍໃສ່ນ້ຳປະປາ ສາຍໄຟຟ້າແລະ ຫໍສົ່ງໂທລະສັບມືຖື.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກ່າວວ່າ ສ່ວນກຸ່ມປະຕິບັດງານອື່ນໆແມ່ນລອບຄາດຕະກຳ ແລະລັກພາໂຕ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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