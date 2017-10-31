ທ່ານ Manafort ອະດີດ ຫົວໜ້າ ໂຄສະນາ ຫາສຽງ ຂອງ ທ່ານທຣຳ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ

ທ່ານ Paul Manafort ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເປັນປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຄະ
ດີສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ, ຟອກເງິນແລະໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະບານ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມວິ່ງເຕັ້ນໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ແກ່ອະດີດຜູ້ນຳຄົນສຳຄັນຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານ Viktor Yanukovych.
ທ່ານ Manafort ແລະອະດີດເພື່ອນຮ່ວມງານທາງທຸລະກິດ ທ່ານ Rick Gates
ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ໂດຍຄະນະຕຸລາການຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ນະຄອນວໍຊີງຕັນ
ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນ
ການເລືອກຕັ້ງປະ ທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ໂດຍໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ Robert
Mueller. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວກທີ່ຖືກຟ້ອງຈຸທຳອິດ ທີ່ທ່ານ Mueller ໄດ້ປະກາດ
ຕໍ່ສາທາລະນະ ໃນການຊອກຫາຫຼັກຖານເປັນເວລາ 5 ເດືອນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ
ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ວ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນໂດຍກົງກັບການເລືອກຕັ້ງແຕ່ຢ່າງໃດ.
ອົງການສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສະຫຼຸບຜົນໃນລາຍງານທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ສາທາລະນະ
ຮູ້ໃນເດືອນມັງກອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ແມ່ນເປັນຜູ້ສັ່ງ
ການໃນ ການໂຄສະນາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ ເພື່ອເປັນບ່ອນທຳລາຍລະບອບປະຊາທິ
ປະໄຕແລະຊ່ອຍ ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ. ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ລັດຖະ
ມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrop ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ
ໂດຍກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ພົວພັນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງເຂົ້າການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື ປະເທດອື່ນໃດ.
ທ່ານທຣຳ ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິເສດກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາ
ຫາສຽງຂອງທ່ານ ກັບຣັດເຊຍ.
ທັງທ່ານ Manafort ແລະທ່ານ Gates ໄດ້ເຂົ້າມອບຕົວກັບອົງການສັນຕິບານກາງ
FBI ໃນວໍຊີງຕັນ ເພື່ອດຳເນີນການແລະຕໍ່ມາ “ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຜິດ” ຕໍ່ສານ
ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ. ຜູ້ພິພາກສາສານຄົນນຶ່ງ ສັ່ງໃຫ້ກັກບໍລິເວນບຸກຄົນທັງສອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທ່ານ Mueller ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານ George Papadopoulos
ອະດີດທີ່ປຶກສາການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຍອມຮັບຜິດ ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ
ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໃຫ້ການເທັດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໃນເດືອນມັງກອນ ກ່ຽວກັບ
ການຕິດຕໍ່ ຂອງທ່ານ ກັບພວກຜູ້ຄົນ “ທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈວ່າໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານລັດຣັດເຊຍ.”
ເອກກະສານຂອງສານລະບຸວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຈັບກຸມທ່ານ Papadopoulos
ໃນ ເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ແລະວ່າ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນ
ຫລາຍໆຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງການຫາລື ກ່ຽວກັບການຈັດການພົບປະກັນ ລະຫວ່າງ
ຄະນະໂຄສະ ນາຫາສຽງ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ
ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍ.
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