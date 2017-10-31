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ທ່ານ Manafort ອະດີດ ຫົວໜ້າ ໂຄສະນາ ຫາສຽງ ຂອງ ທ່ານທຣຳ ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ

ທ່ານ Paul Manafort ອອກຈາກສານລັດຖະບານກາງ ໃນວໍຊີງຕັນ, 30 ຕຸລາ 2017.

ທ່ານ Paul Manafort ຜູ້ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ​
ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ​ເປັນ​ເວລາ 3 ​ເດືອນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຄະ
ດີ​ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ​ຕໍ່ຕ້ານ​ສະຫະລັດ, ຟອກ​ເງິນແລະ​ໃຫ້ການເທັດ​ຕໍ່ລັດຖະບານ ​ຊຶ່ງເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງຂອງຄວາມ​ພະຍາຍາມວິ່ງເຕັ້ນໃນຂອບເຂດ​ທີ່​ກວ້າງຂວາງ ​ໃຫ້​ແກ່ອະດີດຜູ້ນຳ​ຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານ Viktor Yanukovych.

ທ່ານ Manafort ​ແລະ​ອະດີດ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານທາງທຸລະກິດ ທ່ານ Rick Gates ​
ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ໂດຍ​ຄະນະ​ຕຸລາການຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ທີ່ນະຄອນ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງການສື​ບສວນ ​ກ່ຽວກັບການ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ເຂົ້າໃນ
​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ ທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ໂດຍໄອຍະການພິ​ເສດ ທ່ານ Robert
Mueller. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຈຸທຳ​ອິດ ທີ່​ທ່ານ Mueller ​ໄດ້​ປະກາດ
ຕໍ່​ສາທາລະນະ ​ໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ຫຼັກ​ຖານ​ເປັນ​ເວລາ 5 ​ເດືອນ​, ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນກໍ​ຕາມ
ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ມີການ​ພົວພັນ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້​ສາທາລະນະ​
ຮູ້ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Vladimir Putin ​ແມ່ນເປັນ​ຜູ້​ສັ່ງ
ການໃນ ການໂຄສະນາ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທຳລາຍ​ລະບອບປະຊາທິ
ປະ​ໄຕແລະ​ຊ່ອຍ ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້, ລັດ​ຖະ
ມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ Sergei Lavrop ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ ​
ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ໃດ​ໆທີ່​ພົວພັນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງເຂົ້າການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​
ຂອງ​ສະຫະລັດ ຫຼື ປະ​ເທດ​ອື່ນ​ໃດ.

ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງໄດ້ສືບ​ຕໍ່​ປະຕິ​ເສດ​ກ່ຽວກັບການ​ສົມຮູ້​ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງ ຄະນະ​ໂຄສະນາ
​ຫາ​ສຽງຂອງ​ທ່ານ ກັບຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ Paul Manafort, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເປັນປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກ Republican ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫໍ Quicken Loans Arena ໃນເມືອງ Cleveland, 17 ກໍລະກົດ 2016.
ທ່ານ Paul Manafort, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ເປັນປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ກອງປະຊຸມນັກ Republican ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫໍ Quicken Loans Arena ໃນເມືອງ Cleveland, 17 ກໍລະກົດ 2016.

ທັງ​ທ່​ານ Manafort ​ແລະ​ທ່ານ Gates ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມອບ​ຕົວ​ກັບ​ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ
FBI ​ໃນ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ເພື່ອດຳ​ເນີນ​ການ​ແລະ​ຕໍ່​ມາ “​ໄດ້ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ຜິດ” ​ຕໍ່ສານ
​ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ. ຜູ້​ພິພາກສາ​ສານ​ຄົນນຶ່ງ ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກັກ​ບໍລິ​ເວນ​ບຸກຄົນທັງສອງ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ທ່ານ Mueller ​ໄດ້​ເປີດເຜີຍ​ວ່າ ທ່ານ George Papadopoulos
ອະດີດທີ່​ປຶກສາ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຍອມຮັບຜິດ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 5 ຕຸ​ລາ
ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ໂດຍໃຫ້ການ​ເທັດ​ຕໍ່​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ລັດຖະບານກາງໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ ກ່ຽວ​ກັບ​
ການ​ຕິດ​ຕໍ່ ​ຂອງທ່ານ ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ “ທີ່​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ໄດ້​ມີ​ການ​ພົວພັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​
ກັບ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ອາ​ວຸ​ໂສຂອງລັດຖະບານ​ລັດຣັດ​ເຊຍ.” ​

ເອກ​ກະສາ​ນຂອງ​ສານ​ລະບຸ​ວ່າ ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມທ່ານ Papadopoulos
ໃນ ​ເດືອນກໍລະກົດ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ແລະ​ວ່າ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ປາກຄຳ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສືບສວນ
ຫລາຍໆຄັ້ງນັ້ນ ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າເຖິງການຫາລື ກ່ຽວກັບ​ການຈັດ​ການ​ພົບ​ປະກັນ ລະຫວ່າງ
ຄະນະ​ໂຄສະ ນາ​ຫາ​ສຽງ ກັບບັນດາເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍ​ເພື່ອ​ຫາລື​ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ
​ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ກັບຣັດ​ເຊຍ.​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ພວກຜູ້ຄົນເດີນເຂົ້າສານລັດຖະບານກາງ, 30 ຕຸລາ, 2017, ໃນ ວໍຊີງຕັນ.
ພວກຜູ້ຄົນເດີນເຂົ້າສານລັດຖະບານກາງ, 30 ຕຸລາ, 2017, ໃນ ວໍຊີງຕັນ.

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