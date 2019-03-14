ທ. ມານາຟອດ ຖືກຕັດສິນ ໃຫ້ຈຳຄຸກ ຕື່ມ 3 ປີເຄິ່ງ ໃນຂໍ້ຫາ ຫຼີກລ່ຽງພາສີ ແລະ ສໍ້ໂກງທະນາຄານ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ “ເສຍໃຈ” ແກ່ທ່ານ ພອລ ມານາຟອດ
ອະດີດຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄິດ ທີ່ຈະໃຫ້ອະໄພໂທດແກ່
ທ່ານເລີຍ.
ຜູ້ພິພາກສາ ລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດ ທ່ານ
ມານາຟອດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃຫ້ຈຳຄຸກ ສາມປີເຄິ່ງ ສຳລັບຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແລະ
ການໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບພະຍານ ຊຶ່ງເກີດມາຈາກວຽກງານຂອງ ທ່ານ ໃນຂະນະເປັນຜູ້
ວິ້ງເຕັ້ນ ໃຫ້ແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຂອງຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍ.
ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພີ້ມຕື່ມໃສ່ໂທດຈຳຄຸກ 4 ປີ ທີ່ ທ່ານມານາຟອດ ໄດ້
ຮັບ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຕໍ່ຂໍ້ຫາການຫລີກລ່ຽງພາສີ ແລະການສໍ້ໂກງທະນາຄານ
ຂອງລັດຖະບານກາງ.
ບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ຫຼັງຈາກ ທ່ານມານາຟອດ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ໄອຍະການຂອງລັດນິວຢອກ ໄດ້ປະກາດວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຟ້ອງ ທ່ານມານາຟອດ
ໃນຂໍ້ຫາປອມແປງບັນທຶກດ້ານການເງິນ ແລະການສໍ້ໂກງໃນດ້ານຊັບສິນ.
ເຖິງແມ່ນວວ່າ ທ່ານທຣຳ ອາດຈະໃຫ້ອະໄພໂທດ ແກ່ທ່ານມານາຟອດ ກ່ຽວກັບການ
ກໍ່ອາຊະຍາກຳ ໃນລະດັບລັດຖະບານກາງ ຫາກແຕ່ທ່ານບໍ່ມີອຳນາດ ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ
ໄດ້ ຕໍ່ຂໍ້ຫາຕ່າງໆ ໃນລະດັບລັດ ຊຶ່ງອາດມີຜົນໄດ້ຮັບໂທດຈຳ ຄຸກເຖິງ 25 ປີ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເອມີ ເບີຣແມນ ແຈກສັນ ບໍ່ສະເທືອນ
ໃຈເລີຍ ໃນການວິ້ງວອນຂໍຄວາມເມດຕາຂອງ ທ່ານມານາຟອດ.
ທ່ານມານາຟອດ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະນັ່ງຢູ່ໃນລໍ້ຄົນປ່ວຍວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດ ສຳລັບ
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ກະທຳລົງໄປ ແລະ ໝົດທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃດໆ ທີ່ໄດ້ນຳ
ພວກເຮົາມານະແຫ່ງນີ້ ໃນມື້ນີ້. ຄະດີນີ້ ໄດ້ເອົາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໄປຈົນໝົດຈາກ
ຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຊັບສົມບັດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເງິນຄຳຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ປະກັນຊີວິດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ບັນຊີສະສົມ ສຳລັບລູກເຕົ້າ ແລະພວກລູກຫຼານ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ແລະຫຼາຍໆຢ່າງອີກ.”
ໄອຍະການ ທ່ານ ແອນດຣູ ວາຍສແມນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ທ່ານມານາຟອດ ໂດຍ ກ່າວວ່າ
ຈຳເລີຍ ໄດ້ປົກປິດວຽກງານການວິ້ງເຕັ້ນໃຫ້ແກ່ຕ່າງປະເທດ ຈາກ ລັດຖະບານ ຊຸກ
ເຊື່ອງເງິນຫຼາຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ໃນການດຳລົງຊີວິດທີ່ຫຼູຫຼາ ແລະຝຶກສອນພວກ
ພະຍານ ໃຫ້ຕົວະເພື່ອໃຫ້ຕົນພົ້ນຜິດ.
ທ່ານວາຍສແມນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນບໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ເຖິງບຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບົດຮຽນທີ່ແສນສາຫັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເສຍ
ໃຈ ຕໍ່ການກະທຳຂອງຕົນ. ມັນແມ່ນຫລັກຖານ ທີ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນ
ການຕັດສິນໃຈວ່າແມ່ນຫຍັງດີຫຼືຊົ່ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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