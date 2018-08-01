ບັນດາທະນາຍຄວາມ ຂອງທ່ານແມນາຟອດຕ໌ ວາງຍຸດທະສາດ ຕິຕຽນອະດີດ ຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດ

ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດກ່າວວ່າ ອະດີດຜູ້ບໍລິຫານການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທ່ານພອລ ແມນາຟອຣຕ໌ ເຊື່ອວ່າ ທ່ານຢູ່ເໜືອກົດໝາຍການ
ເກັບພາສີ ແລະ ທະນາຄານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໃຊ້ບັນຊີຢູ່ນອກປະເທດ ເພື່ອນຳເອົາ
ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ມາຈາກການເມືອງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານແມນາຟອດຕ໌ ໄດ້ນຳເອົາການຕິຕຽນໄປຖິ້ມໃສ່ຄູ່
ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ທ່ານໂທມັສ ເຊັນເນີລ ທະນາຍຄວາມຂອງຈຳເລີຍ ກ່າວຢູ່ໃນການເປີດຖະແຫຼງການ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນການດຳເນີນຄະດີ ທ່ານແມນາຟອດຕ໌ ກ່ຽວກັບການກ່າວ
ຫາຕົວະຕົ້ມການເສຍພາສີ ແລະທະນາຄານຢູ່ເມືອງອາເລັກຊານເດຣຍວ່າ “ພວກເຮົາ
ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ນີ້ຍ້ອນວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທ່ານຣິກ ເກດສ໌.”
ທ່ານເຊັນເນີລ ໄດ້ຕິຕຽນທ່ານເກດສ໌ ແລະນັກທຸລະກິດທີ່ຮັ່ງມີຢູ່ ຢູເຄຣນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ
ຄ່າທັງໝົດສຳລັບວຽກງານປຶກສາດ້ານການເມືອງກັບທ່ານແມນາຟອຣຕ໌ ແກ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີວິກເຕີຣ ຢານູໂກວິສຈ໌ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກຣັດເຊຍຢູ່ໃນບັນດາ
ຂົງເຂດ.
ທ່ານແມນາຟອດ ແລະທ່ານເກດສ໌ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາໃນປີກາຍນີ້ ແລະໃນຕົ້ນປີນີ້ໃນຂໍ້
ຫາພົວພັນກັບວຽກງານຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ໂດຍໄອຍະການພິເສດທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ຜູ່ທີ່
ໄດ້ນຳພາການສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍໃນການເລືອກຕັ້ງປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016.
ທ່ານເກດສ໌ ໄດ້ສາລະພາບຜິດ ໃນສອງຂໍ້ຫາກະທໍາຜິດ ໃນເດືອນກຸມພາ ເຫັນພ້ອມທີ່
ຈະໃຫ້ການຮ່ວມມື ກັບການສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດ. ທ່ານໄດ້ໂພ່ໂຕຂຶ້ນມາ
ໃນນາມດາຣາຜູ້ເຫັນເຫດການໃນການສືບສວນຕ້ານທ່ານແມນາຟອດຕ໌.ທ່ານແມນາ
ຟອດຕ໌ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບການເສຍພາສີ ແລະການກ່າວຫາຕົວະ
ຕົ້ມທະນາຄານ.
ມີຢູ່ສອງຈຸດສຳຄັນໃນການກ່າວຫາຕ້ານທ່ານແມນາຟອດສ໌. ນຶ່ງກໍຄືທ່ານໄດ້ຮັບເງິນ
ຫຼາຍກວ່າ 60 ລ້ານໂດລາ ເປັນຄ່າທຳນຽມໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາລື ໃນຢູເຄຣນ ລະ
ຫວ່າງປີ 2010 ແລະ 2014 ແຕ່ໄດ້ຫລົບລີ້ການເກັບພາສີສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບລາຍໄດ້
ທັງໝົດໂດຍການຕັ້ງບັນດາບໍລິສັດລັບ ໃນຈຸດປະສົງຊຸກເຊື່ອງເງິນ ວ່າເປັນ “ເງິນກູ້ຢືມ.”
wo lesser counts in exchange for cooperation.
Manafort has remained defiant, vowing to fight the charges
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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