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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການ FBI ບຸກຄົ້ນເຮືອນ ອະດີດຫົວໜ້າ ໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ

ທ່ານ Paul Manafort, ໃນເວລານັ້ນ ເປັນປະທານ ຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ເຂົ້າຮ່ວມ ການປຶກສາຫາລື ໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທີ່ຕຶກ Trump Tower ໃນນະຄອນ New York, ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2016.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງ​ສະຫະລັດໄດ້ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນ
ເຮືອນ ອະດີດຫົວໜ້າໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຕອນ​
ເຊົ້າມືດເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍ ການສອບສວນກ່ຽວກັບ
ການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອປີກາຍນີ້ ຂອງຣັດເຊຍ.

ການບຸກເຂົ້າ​ໄປກວດຄົ້ນເຮືອນ ຂອງທ່ານ Paul Manafort ຜູ້ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ ໃຫ້ແກ່
ພັກຣີພັບບລີກັນ ມາເປັນເວລາດົນນານ ຊຶ່ງໄດ້ມີສາຍພົວພັນ ທາງດ້ານການເງິນ ຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ຢູເຄຣນ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ບໍ່ໄກຈາກນະຄອນ ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ອັນ​
ເປັນເຂດຊານເມືອງ ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ໃນລັດເວີຈີເນຍ ແລະໂດຍປາດສະຈາກການເຕືອນລ່ວງໜ້າ.

ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ວຽກ ຂອງທ່ານ Manafort ອາຍຸ 68 ປີ ໄດ້​ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນວັນພຸດ
ວານນີ້ ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງໄດ້ປະຕິບັດຕາມໝາຍຄົ້ນຂອງສານ ໃນ
ວັນທີ 26 ກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ຍຶດເອົາເອກກະສານແລະ ສິ່ງຂອງຈຳນວນນຶ່ງ​ໄປ.

ການບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປກວດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານ Manafort
ໄດ້ສະໝັກໃຈ ເຂົ້າພົບກັບຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງ ໃນ
ບັນດາຄະນະກຳມະການ ຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາ​ມເປັນ
ໄປໄດ້ວ່າ ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາ ຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ
ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຣັດເຊຍ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ ທ່ານທຣຳ ຊະນະ
ການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້.

ຈາກຊ້າຍ, ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ, ລູກເຂີຍ ທ່ານ ຈາເຣດ ຂຸສເນີ້ ແລະ ອະດີດ ຜູ້ຈັດການ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ ພອລ ມານາໂຟຕ ແມ່ນເຫັນໄດ້ ຢູ່ໃນຮູບພາບລວມ ນີ້.
ຈາກຊ້າຍ, ລູກຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ, ລູກເຂີຍ ທ່ານ ຈາເຣດ ຂຸສເນີ້ ແລະ ອະດີດ ຜູ້ຈັດການ ການໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ ພອລ ມານາໂຟຕ ແມ່ນເຫັນໄດ້ ຢູ່ໃນຮູບພາບລວມ ນີ້.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການບຸກ​ໄປເຂົ້າກວດຄົ້ນນີ້ ​ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ​ ໃນການສືບສວນ
ດ້ານອາຍາ ພາຍໃຕ້ປະຕິບັດງານ ໂດຍໄອຍະການພິເສດ Robert Muller. ທ່ານ
Muller ເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທີ່ໄດ້ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ທຳການສືບ
ສວນ ກ່ຽວ​ກັບການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ
ແລະ ມົສກູ ແລະ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງ ຂະ​ບວນການຍຸຕິທຳ ຫຼືບໍ່ ດ້ວຍການປົດ
ທ່ານ James Comey ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ FBI ອີກຄົນນຶ່ງ ໃນຂະນະ
ທີ່ທ່ານ ກຳລັງນຳພາການສືບສວນ ຂອງອົງການຢູ່ນັ້ນ ກ່ອນທີ່ທ່ານ Muller ຈະໄດ້ຮັບ
ເອົາການສອບສວນຕໍ່ໄປ.

ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປົດ ທ່ານ Comey ອອກຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ ມາໄດ້ຫຼາຍວັນ
ແລ້ວວ່າ ທ່ານໄດ້ໄຕ່ຕອງເບິ່ງ “ເລື່ອງຂອງຣັດເຊຍນີ້” ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ທີ່ຈະປົດທ່ານ Comey ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ເວົ້າອວດ​ໂອ້ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ໃນທຳນຽບຂາວ ວ່າ ທ່ານໄດ້ຜ່ອນຄາຍ “ຄວາມກົດດັນ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ດ້ວຍການປົດທ່ານ Comey ອອກຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ ຜູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ
ເປັນ “ຄົນຜີບ້າ ບ້າແທ້ໆເລີຍ.”

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