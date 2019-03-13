ທ່ານ ພອລ ມານາຝອດ ອະດີດຜູ້ຈັດການ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາ
ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ, ມີກຳນົດທີ່ຈະຖືກຕັດສິນໂທດໃນວັນພຸດມື້ນີ້
ໃນສານລັດຖະບານກາງທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ກ່າວຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ສອງກະທົງ.
ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານນາງ ເອມີ ເບີແມນ ແຈັກສັນ ສາມາດຕັດສິນໃຫ້ທ່ານ ມານາຝອດ
ຖືກຂັງຄຸກເຖິງ 10 ປີໄດ້.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໂທດຂັງຄຸກທ່ານ
ມານາຝອດ ແຕ່ພຽງ 47 ເດືອນ ສຳລັບການສໍ້ໂກງພາສີ ແລະ ທະນາຄານ.
ມັນຂຶ້ນກັບທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ທີ່ຈະຕັດສິນວ່າ ທ່ານ ມານາຝອດ ຈະສາມາດຮັບໃຊ້
ໂທດຄັ້ງໃໝ່ຂອງທ່ານ ໃນເວລາດຽວກັນໄດ້ຫຼືບໍ່, ຫຼືການລົງໂທດທີ່ທ່ານນາງຈະຕັດ
ສິນນັ້ນ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເຂົ້າຄຸກຄົບເວລາແລ້ວຈາກຄະດີອື່ນ.
ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ ມານາຝອດ ເຂົ້າຄຸກໃນປີກາຍນີ້, ຍົກເລີກການ
ກັກບໍລິເວນຂອງທ່ານ ໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໃນການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຕໍ່
ພິຍານ.
ຄະດີດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນສອບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ
ໂຣເບີດ ມອລເລີ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ
ປີ 2016. ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຕໍ່ທ່ານ ມານາຝອດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານຂອງທ່ານ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ ທຣຳ, ແຕ່ເປັນວຽກງານຂອງ
ທ່ານຕາງໜ້າໃຫ້ພັກການເມືອງ ທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຣັດເຊຍ ໃນປະເທດ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ສາລະພາບຜິດ ໃນການຕົກລົງກັບກຸ່ມຂອງທ່ານ ມອລເລີ ເພື່ອ
ຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ ກັບການສືບສວນສອບສວນ ເລື່ອງ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ທ່ານນາງ ແຈັກສັນ
ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານໄດ້ລ່ວງລະເມີດເງື່ອນໄຂ ກ່ຽວກັບ ການຕົກລົງສາລະພາບຜິດ
ດ້ວຍການຂີ້ຕົວະ ຕໍ່ບັນດານັກສຶບສວນສອບສວນ.
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