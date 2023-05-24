ນັກພັດທະນາຊອບແວໃນລັດນິວເຈີຊີ ທີ່ໄອຍະການກ່າວວ່າ ຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ຖ່າຍຮູບສະຖານທີ່ສໍາຄັນໃນນະຄອນນິວຢອກ, ບອສຕັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ, ສຳລັບການໂຈມຕີຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 12 ປີ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ທ່ານພອລ ຈີ. ກາເດພ (Paul G. Gardephe) ກ່າວວ່າ ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ທ້າວ ອເລັກຊີ ຊາບ (Alexei Saab) ຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼືມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກໍ່ອາດຊະຍາກຳອີກຕໍ່ໄປ. ທ້າວ ຊາບ (Saab) ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃນສານລັດຖະບານກາງເມືອງ Manhattan. ຄະນະຕຸລາການໃນປີກາຍນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາ ການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວັດຖຸ ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ, ໂດຍຕັດສິນໂທດ ທ້າວ ຊາບ (Saab) ວ່າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບທະຫານ ຈາກອົງການອິສລາມ ຈີຮາດ (Jihad) ຂອງກຸ່ມເຮສໂບລລາ (Hezbollah). ທ່ານ ກາເດພ (Gardephe) ກ່າວວ່າ ທ້າວຊາບ (Saab) ໄດ້ກາຍເປັນນັກໂທດແບບຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ການຈັບກຸມໃນປີ 2019 ຂອງລາວ.