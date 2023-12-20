ຜູ້ຊາຍທີ່ອ້າງວ່າ ເປັນອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ຕ້ອງການເປັນພະຍານ ຢູ່ສານອາຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ

ອະດີດທະຫານຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ ແລະຕ້ອງ ການເປັນພະຍານຢູ່ສານອາຍາສາກົນ (ICC) ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳສົງຄາມໂດຍຣັດເຊຍ ທີ່ລາວໄດ້ເຫັນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສູ້ລົບຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ແຫຼ່ງຂ່າວທາງກົດໝາຍຂອງເນເທີແລນ ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ຜູ້ຊາຍທີ່ລະບຸຕົວຕົນໃນສື່ມວນຊົນເນເທີແລນວ່າຊື່ ອິກໍ ຊາລິຄອຟ (Igor Salikov) ທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີ ກ່າວວ່າ ລາວເຄີຍເປັນສະມາຊິກຂອງກອງກຳລັງທີ່ໜູນລັງໂດຍຣັດເຊຍ ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ໂດເນດ (Donetsk) ທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ແລະໄດ້ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນຄູຝຶກໃຫ້ກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ Wagner ໃນຢູເຄຣນ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ບໍ່ສາມາດກວດສອບຕໍ່າແໜ່ງຂອງລາວ ທັງໃນກອງກຳ ລັງແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜູນຣັດເຊຍ ຫຼືກຸ່ມ Wagner ໄດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ.
ໄອຍະການສູງສຸດດ້ານອາດຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານຢູຣິ ເບລູຊອຟ (Yurii Belousov) ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ວ່າ ທ່ານ ຊາລິຄອຟ (Salikov) ໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບໄອຍະການຢູເຄຣນ ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 6 ເດືອນ ແລະໄດ້ໃຫ້ການເປັນພະຍານ.