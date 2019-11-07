ບັນດາຜູ້ພິພາກສາໃນເມືອງ ມິລວໍກີ, ລັດ ວິສຄອນຊິນ, ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ຜູ້ຊາຍຜິວຂາວຄົນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳ ຄຽດຊັງ ໃນການໂຈມຕີສາດນ້ຳກົດໃສ່ຜູ້ຊາຍ ອາເມຣິກາ ລາຕິນ ຄົນນຶ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ້າວ ຄລິຟຕັນ ແບລັກແວລ (Clifton Blackwell) ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາ ກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງລະດັບນຶ່ງ, ແຕ່ການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ອາຊະຍາກຳຄຽດຊັງ ແລະ ການໃຊ້ອາວຸດອັນຕະລາຍ ອາດເຮັດໃຫ້ລາວຖືກຂັງຄຸກ 25 ປີຖ້າຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດ.
ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນສານເຄມີຫຼາຍຢ່າງໃນບ້ານຂອງທ້າວ ແບລັກແວລ, ລວມທັງ ນ້ຳກົດ ແລະ ຢາລ້າງຫ້ອງນ້ຳ 100 ເປີເຊັນ.
ທ້າວ ແບລັກແວນ ຍັງບໍ່ໄດ້ປາກົດຕົວໃນສານຄັ້ງທຳອິດຂອງລາວ ແລະ ໃຫ້ຄຳສາລະພາບ. ຄອບຄົວຂອງລາວເວົ້າວ່າ ລາວແມ່ນອະດີດທະຫານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນກອງທັບນາວິກະໂຍທິນ ແລະ ໄດ້ຖືກປິ່ນປົວສຳລັບບັນຫາການແພດທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ.
ທ້າວ ມາຮຸດ ວິລລາລາສ, ສັນຊາດ ສະຫະລັດ ເກີດໃນປະເທດ ເປຣູ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຜົາໄໝ້ລະດັບສອງຢູ່ໜ້າຂອງລາວ ເມື່ອທ້າວ ແບລັກແວລ ໄດ້ສາດນ້ຳກົດໃສ່ໜ້າຂອງລາວ ຢູ່ນອກຮ້ານອາຫານເມືອງ ມິລວໍກີ ເມື່ອຄືນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ຖ່າຍພາບການໂຈມຕີໄວ້. ທ້າວ ວິລລາລາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກລະບຸຕົວວ່າ ແບລັກແວນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບລາວ ກ່ຽວກັບ ບ່ອນຈອດລົດ.
ທ້າວ ວິລລາລາສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຍ່າງໜີ ເພື່ອໄປຍ້າຍລົດຂອງລາວ, ແຕ່ທ້າວ ແບລັກແວລ ໄດ້ຕາມລາວໄປ ແລະ ໄດ້ກ່າວຫາລາວວ່າເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ “ເວົ້າວ່າບຸກລຸກປະເທດຂອງຂ້ອຍ.”
ທ້າວ ວິລລາລາສ ກ່າວວ່າໄດ້ມີການໃຊ້ຄຳເວົ້າຫຍາບຄາຍໃສ່ກັນ, ແລະ ລາວໄດ້ເອີ້ນທ້າວ ແບລັກແວລ ວ່າເປັນຄົນແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ກ່ອນທ້າວ ແບລັກແວລ ໄດ້ສາດນ້ຳກົດເຂົ້າໃສ່ໜ້າຂອງທ້າວ ວິລລາລາສ. ທ້າວ ວິລລາລາສ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຮ້ານອາຫານ ເພື່ອລ້າງໜ້າຂອງລາວດ້ວຍນ້ຳ. ໃນວິດີໂອນັ້ນ, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແມ່ນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມແລ່ນໜີ.