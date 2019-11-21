ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ ມາລຕ້າ ໄດ້ຈັບນັກທຸລະກິດຄົນສຳຄັນຜູ້ນຶ່ງ ຍ້ອນ
ເປັນ “ບຸກຄົນໃນຄວາມສົນໃຈ” ໃນການສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການຄາດຕະກຳນັກຂ່າວ ນາງ ດາຟນີ ຄາຣວານາ ກາລີເຊຍ ເມື່ອສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານ ຢໍເກັນ ເຟເນຈ໌ ໄດ້ຢູ່ໃນເຮືອໃບລຳນຶ່ງທີ່ກຳລັງເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ມາລຕ້າ ເມື່ອມັນຖືກສະກັດໂດຍທະຫານໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດວານນີ້ ແລະ ຖືກສັ່ງໃຫ້ເດີນທາງກັບຄືນໄປທ່າເຮືອ.
ຕຳຫຼວດບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ເຟເນຈ໌ ຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຫຼືບໍ່, ແຕ່ອີງຕາມກົດໝາຍ ມາລຕ້າ, ເຂົາເຈົ້າມີເວລາ 48 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຈະສອບຖາມ ແລະ ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ລາວ ຫຼື ປ່ອຍຕົວລາວ.
ນາງ ຄາຣວານາ ກາລີເຊຍ, ນັກຂ່າວຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການລະເບີດລົດໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ລາເລັດຕາ ຂອງ ມາລຕ້າ, ໃນເດືອນຕຸລາ 2017.
ຫຼາຍເດືອນກ່ອນລາວຖືກຂ້າຕາຍນັ້ນ, ນາງ ກາລີເຊຍ ໄດ້ຂຽນ ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ດູໄບ, ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ມີຊື່ວ່າ 17 Black, ເຊິ່ງລາວໄດ້ເວົ້າວ່າ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບນັກການເມືອງ ມາລຕ້າ ຫຼາຍຄົນ. ລາວບໍ່ໄດ້ວ່າແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ.
ຕໍ່ມາການລາຍງານໄດ້ເປີດເຜີຍທ່ານ ເຟເນຈ໌ ວ່າເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ 17 Black. ມັນຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສໃນລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຈເຊັຟ ມຸສແຄັດ ຢ່າງໜ້ອຍສອງຄົນ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກບໍລິສັດ 17 Black ສຳລັບການບໍລິການທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ.
ການຈັບກຸມທ່ານ ເຟເນຈ໌ ຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ່ຫຼັງຈາກທ່ານ ມຸສແຄັດ ໄດ້ໃຫ້ອະໄພຍະໂທດຕໍ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ເປັນຄົນກາງໃນການຄາດຕະກຳນາງ ກາລີເຊຍ ຖ້າຄົນຜູ້ນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານ ກ່ຽວກັບ ໃຜເປັນຜູ້ສັ່ງຂ້າ.