ຊາວມາລີ ໄປປ່ອນບັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ຂັ້ນຊີ້ຂາດ

ຊາວມາລີ ໄດ້ອອກໄປປ່ອນບັດໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້ ທ່າມກາງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດ
ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ, ໂດຍພາກັນຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະມອບອຳນາດໃຫ້ທ່ານອີບຣາຮິມ
ບູບາກາ ກີຕາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທີ 2 ຕື່ມອີກ 5 ປີ ຫຼືຈະສັບປ່ຽນທ່ານ
ດ້ວຍຜູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຊູມາເລຍ ຊິສເຊ.
ການນັບບັດແມ່ນກຳລັງດຳເນີນ ຢູ່ຕາມໜ່ວຍປ່ອນບັດບາງແຫ່ງ ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 23,000 ບ່ອນໃນທົ່ວປະເທດ ຫຼັງຈາກການປ່ອນບັດ ໄດ້ເສັດລິ້ນລົງ ໃນເວລາ 1800 ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ຫຼື 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
ທ່ານກີຕາ ໄວ 73 ປີ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 42 ເປີເຊັນ ໃນການປ່ອນບັດທີ່ມີຜູ້ລົງສະ ໝັກ 24 ຄົນ ໃນຮອບທຳອິດ ປຽບທຽບໃສ່ 18 ເປີເຊັນ ສຳລັບທ່ານ ຊິສເຊ ໄວ 68 ປີ ຊຶ່ງເຄີຍເສຍໄຊ ໃຫ້ທ່ານກິີຕາມາແລ້ວ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2013.
ການປ່ອນບັດຮອບທຳອິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ດ້ວຍກຳລັງອາວຸດທີ່ມີການຖິ້ມໂທດໃສ່ພວກຈີຮາດ ຮວມທັງບາງກຸ່ມ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມອາລກາອີດາ ແລະກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ຍັງຜົນໃຫ້ມີການປິດສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ.
ລັດຖະບານ ໄດ້ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃນການປ່ອນບັດຮອບຕັດສິນຊີ້ຂາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍການສົ່ງທະຫານ ຈຳນວນ 6,000 ຄົນ ໄປຕື່ມໃສ່ພວກທະຫານ 30,000 ຄົນ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
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