ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປະເທດ ມາລີ ຫຼື MINUSMA, ເວົ້າວ່າ ລະເບີດຂ້າງຖະໜົນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາມຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບສາຫັດອີກຫ້າຄົນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ແອນນີ ໄຣເຊັມເບີກ (Annie Risemberg) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງ ບາມາໂກ, ປະເທດ ມາລີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໜ່ວຍຮັກສາສັນຕິພາບ ຫຼື MINUSMA ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ເສຍຊີວິດໃນພາກກາງຂອງປະເທດ ມາລີ ເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຖືກໂຈມຕີໂດຍລະເບີດທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາເອງ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ MINUSMA “ແມ່ນນຶ່ງໃນການປະຕິບັດການສັນຕິພາບທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ສຳລັບຜູ້ຮັກສາສັນຕິພາບ,” ໂດຍຮັກສາສັນຕິພາບ 168 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນ “ການກະທຳມຸ່ງຮ້າຍ” ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງພາລະກິດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາໃນປີ 2013.
ປະເທດ ມາລີ ແລະ ເຂດຊາຍແດນພາກພື້ນ ຊາແຮລ ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບການແບ່ງແຍກດິນແດນຂອງພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດນັບຕັ້ງປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ເວລາທີ່ພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມພາກເໜືອຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ທະຫານບົກ ຝຣັ່ງ ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງໃນປີ 2013 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ມາລີ ຍຶດການຄວບຄຸມພາກເໜືອຄືນ ແຕ່ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກປະເທດເມື່ອປີກາຍນີ້ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານທະຫານ ມາລີ ທີ່ເຮັດວຽກກັບກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ແວກເນີ ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ປະເທດ ມາລີ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທະຫານນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ ເມື່ອເດືອນສິງຫາ 2020. ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດການເຮັດວຽກກັບພວກທະຫານຮັບຈ້າງ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ແລະ ນັກຂ່າວແມ່ນໄດ້ບັນທຶກການກ່າວຫາລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການເດີນທາງມາຮອດປະເທດດັ່ງກ່າວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ໂຄສົກ MINUSMA ອອກຈາກປະເທດ ເມື່ອປີກາຍນີ້ຫຼັງຈາກ ທະຫານ ໄອວໍຣີໂຄດ ທີ່ເດີນທາງໄປຮອດເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກອງທະຫານສະຫະປະຊາຊາດໃນປະເທດ ມາລີ ຖືກຈັບຢູ່ສະໜາມບິນ ບາມາໂກ. ຜູ້ອຳນວຍການຂອງພະແນກສິດທິມະນຸດ ຂອງພາລະກິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້.
ຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ລົບກວນພາກພື້ນ ຊາແຮລ ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ທະຫານ ເບີກິນາ 51 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ໃນການສົງໄສວ່າເປັນການໂຈມຕີຂອງພວກອິສລາມຫົວຮຸນແຮງຈັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ແລະ ພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງຖືກຂ້າຕາຍໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດທີ່ເຮັດເອງໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ມາລີ.
ບໍ່ມີກຸ່ມໃດອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີຂອງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ຮັກສາສັນຕິພາບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.