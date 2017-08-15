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Gunmen Attack UN Base in Mali; 7 Dead

Map of Timbuktu, Mali

​ອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດກ່າວ​ວ່າ ​ພວກມື​ປືນ ທີ່​ໂຈມ​ຕີ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ທີ່​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ເມືອງ Timbuktu ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງປະ​ເທດມາລີ ​ໄດ້​ສັງຫານ 7 ຄົນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ ພວກ​ຍາມຊາວ​ມາລີ 5 ຄົນ ສາລະວັດ​ທະຫານຄົນ​ນຶ່ງ ​ແລະ​ພະນັກງານ​ສັນຍາ​ຈ້າງຊາວ​ມາລີອີກ 1 ຄົນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ.

ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ມື​ປືນ​ທັງ 6 ຄົນ ກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ໂດ​ຍກຳລັງຮັກສາ​ສັນຕິພາບ ຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກໄດ້​ມີການ​ໂຈມ​ຕີຢູ່​ອີກ​ບ່ອນ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ຊຶ່ງພວກມື​ປືນໄດ້​ຍິງເຂົ້າໃສ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ສັນຕິພາບຂອງອົງການສະ​ຫະປະຊາ​ດ ແລະ​ກອງ​ກຳລັງ​ມາລີ ​ໃນເມືອງ Douentza ທາງພາກ​ກາງຂອງ​ປະ​ເທດ. ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາ​ສັນຕິພາບຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດຄົນ​ນຶ່ງ ​ແລະທະຫານ​ມາລີ​ນຶ່ງຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ.

​ເລຂາທິການ​ໃຫຍ່​ຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ທ່ານ Antonio Guterres ​ໄດ້​ປະນາມການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ ​ແລະເວົ້າ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເຫຼົ່ານີ້ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະຍາ​ກຳສົງ ຄາມພາຍ​ໃຕ້ກົດໝາຍ​ນາໆ​ຊາດ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ກຸຸ່ມ​ໃດ​ອອກ​ມາ​ອ້າງ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້​ເທື່ອ ​ແຕ່​ເຖິງ​ຢ່າງໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິສລາມ ມັກ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາ​ສັນຕິ ພາບຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ໃນ​ມາລີ. ມີ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາ​ສັນຕິພາບຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ຄົນ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັງຫານ ​ໃນ​ມາລີ ຊຶ່ງ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ ຕໍ່ການ​ປະຕິບັດ​ງານຮັກສາ​ສັນຕິພາບ​ຂອງ​ອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ​ໃນປີ 2016.

​ກຳລັງຮັກສາ​ສັນຕິພາບ​ຊຂອງອົງການ​ສະ​ຫະປະຊາ​ດ ພ້ອມ​ທັງ​ກອງ​ກຳລັງຂອງ​ຝຣັ່ງ ​ໄດ້
​ເຂົ້າ​ໄປໃນ​ມາລີ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ກໍ່​ກະບົດ​ຂອງພວກອິສລາມ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ທີ່​ເປັນ​ເຄືອຂ່າຍ​ຂອງ​ Al-Qaida ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຢຶດຄອງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດມາລີ ​ເປັນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ​ໃນ​ປີ 2012 ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກໍ່​ລັດຖະປະຫານ​ທີ່ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວໃນນະຄອນ Bamako ນັ້ນ.

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍຕົວ​ອອກ​ໄປ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ມາລີ ຕາມ​ຊາຍ​ແດນທີ່​ຕິດ​ກັບ ປະ​ເທດ Burkina Faso.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ


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