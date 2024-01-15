ປະທານາທິບໍດີມາລດີບ ບອກອິນເດຍຊາບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃຫ້ຖອນທະຫານຂອງຕົນເກືອບ 100 ຄົນອອກໄປ ພາຍໃນວັນທີ 15 ມີນາ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກກັບຄືນມາແຕ່ຈີນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຈຳນວນນຶ່ງ.
ນິວເດລີຖືວ່າ ໝູ່ເກາະທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍດັ່ງກ່າວ ນອນຢູ່ໃນເຂດອິດທິພົນຂອງຕົນ ແຕ່ມາລດີບໄດ້ຫັນປ່ຽນ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜີ້ພາຍນອກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຕົນ.
ເສັ້ນຕາຍໃນເດືອນມີນາ ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອິນເດຍຢູ່ທີ່ເກາະມາລດີບໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງປະທານາທິບໍດີໂມຮຳເໝັດ ມູອິສຊູ ກ່າວ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຜູ້ນຳໄດ້ໃຫ້ໄວໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ.
“ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ທຳການຮ້ອງຂໍດັ່ງກ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມລະດັບສູງຂອງຄະນະກຳມະການຈາກປະເທດທັງສອງ… ຊຶ່ງຂໍ້ສະເໜີພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາໃນເວລານີ້ ເລຂາທິການໃນດ້ານນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງປະທານາທິບໍດີມູອິສຊູ ທ່ານອັບດູລລາ ອີບຣາຮິມ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະມານ 89 ຄົນ ຮວມທັງພະນັກງານແພດໝໍ ໄປປະຕິບັດງານພ້ອມດ້ວຍເຮືອບິນ 3 ລຳ ເພື່ອລາດຕະເວນເຂດທີ່ເລທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຂອງໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ.