ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດໃນປະເທດ ມາລດິບ ໄດ້ພາກັນໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ ເພື່ອການ
ເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນເສົາວານນີ້ຄັ້ງທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີອີບຣາຮິມ
ໂມຮຳເມັດ ໂຊລີ. ການແຕກແຍກລະຫວ່າງພັນທະມິດ ໄດ້ຂັດຂວາງ ການຜັກດັນຂອງ
ທ່ານ ໂຊລີ ທີ່ຈະຟື້ນຟູເສລີປະຊາທິປະໄຕຄືນໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງພາຍໃຕ້ ປະທາ
ນາທິບໍດີ ອັບດຸລລາ ຢາມີນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຊລີ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນການເຕົ້າໂຮມໂຄສະນາຫາສຽງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກ່າວເນັ້ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ສະພາຊຸດຕໍ່ໄປ ປະກອບມີບັນດາສະ
ມາຊິກຜູ້ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນມັນຢ່າງເຕັມທີ່.”
ທ່ານໂຊລີຮ ໄດ້ຊະນະທ່ານຢາມີນ ປີກາຍນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະເບິ່ງຄືວ່າ ທ່ານ ຢາມິນ ມີເສັ້ນ
ທາງທີ່ບໍ່ມີອຸປະສັກ ໃນໄດ້ຮັບເລືອກຄືນ ເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງສະໄໝທີສອງ ຫ້າປີ, ພ້ອມ
ກັບຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ຫຼື ຖືກໄລ່ອອກຈາກປະເທດ.
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນກັນຍາ ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ວ່າ ເປັນການລົງປະຊາມະຕິ ກ່ຽວກັບວ່າ ປະຊາທິປະໄຕຈະຢູ່ລອດໃນປະເທດໄດ້ຫຼືບໍ່.
ມາລດີບ ເປັນປະເທດໝູ່ເກາະທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ເກາະ ແລະ ເປັນເກາະຮູບວົງແຫວນ
ໃນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ເຂົາເຈົ້າເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີ ສຳລັບຫາດຊາຍທີ່ຂາວ ແລະ ບ່ອນພັກ
ຜ່ອນທີ່ຫລູຫລາ.
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