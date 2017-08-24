ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈະຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ມາເລເຊຍ ທ່ານ Najib Razak ເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາກັນ ໃນທຳນຽບຂາວ
ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດເຖິງການຢ້ຽມຢາມທີ່ວ່ານີ້ ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ
ທ່ານທຣຳ ກະຕືລືລົ້ນຢາກຈະປຶກສາຫາລືເພື່ອກະຊັບສາຍພົວພັນເພີ່ມຂຶ້ນກັບ
“ພັນທະມິດ ທີ່ຖືວ່າເປັນນຶ່ງໃນພວກພັນທະມິດຂອງອາເມຣິກາໃນເອເຊຍ
ອາຄະເນ.”
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດມາເລເຊຍ ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ຈະສົນທະນາກັນ
ໃນຂອບເຂດກວ້າງອອກໄປ ກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບມື
ກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລະການຄ້າ ນຳ.
ສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບ ມາເລເຊຍ ໄດ້ອົບອຸ່ນຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານ Najib ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນປີ 2009.
ທ່ານ ໂອບາມາ ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ນຳຄົນທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ທີ່ນັ້ນໃນຮອບຫຼາຍກວ່າ 50 ປີ ໃນ ປີ 2014.
ແຕ່ຂ່າວຊ່າລື ເລື່ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ໄດ້ພົວພັນກັບກອງທຶນ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ
ໂດຍທ່ານ Najib ໄດ້ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດອື່ນໆ ທີ່ກ່າວຫາວ່າມີການຍັກຍອກເງິນ ແລະການຟອກເງິນນັ້ນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດເງິນຈຳນວນ 1 ພັນ 7 ຮ້ອຍລ້ານ
ໂດລ່າ ທີ່ພົວພັນກັບການສອບສວນດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ Najib ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນ ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດໃນທຸກໆສະຖານະການໃດໆ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ