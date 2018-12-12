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ອະ​ດີດນາ​ຍົກ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ​ເພີ່ມ​ ໃນ​ຂ່າວນອງ​ນັນ 1MDB

ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ມາ​ເລ​ເຊຍ ທ່ານ ນາ​ຈິບ ຣາ​ສັກ ໄປ​​ຮອດ​ສານ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກົວ​ລາ ລຳ​ເປີ, ມາ​ເລ​ເຊຍ. 4 ຕຸ​ລາ, 2018.

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ໄດ້ມີການຕັ້ງຂໍ້​ຫາ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ ໃສ່ອະ​ດີດ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ມາ​ເລ​ເຊຍ ທ່ານ ນາ​ຈິບ
ຣາສັກ ວ່າເຊື່ອມໂຍງກັບຂ່າວນອງນັນ ໃນການສໍ້ໂກງເງິນຢູ່ກອງທຶນການລົງທຶນ
1MDB ຂອງລັດຖະບານ.

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່​ທ່ານ ນາ​ຈິບ ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້ເງິນ
ສິນບົນພະນັກງານກວດສອບລັດຖະບານ ຂອງກອງທຶນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໜີ້ສິນໃນປີ
2016, ເພື່ອຈະປົກປ້ອງຕົນເອງ ຈາກການໃສ່ລະບຽບ ຫຼື ການດຳເນີນການທາງກົດ
ໝາຍໃດໆ. ບັນດາໄອຍະການ ຍັງໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ອາຣູລ ຄັນດາ ຄັນດາຊາມີ,
ອະດີດຫົວໜ້າກອງທຶນ 1MDB, ໃນຄະດີດຽວກັນ, ໂດຍກ່າວຫາທ່ານວ່າ ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານ ນາຈິບ ໃນການດັດແປງການກວດສອບ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ເອ​ກະ​ສານ​ທີ່​ຖືກ​ດັດ​ແກ້ ​ຍັງ​ໄດ້​ລົບລ້າງ ​ການ​ກ່າວ​ເຖິງ​ຊື່​ຂອງ​
ນັກການເງິນ ມາເລເຊຍ ທ່ານ ໂລ ແທກ ໂຈ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍທີ່ໃກ້ຊິດຂອງທ່ານ
ນາຈິບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົວພັນໃນຂ່າວນອງນັນສໍ້ໂກງເງິນເຊັ່ນກັນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ມາເລເຊຍ
ໄດ້ອອກໃບສັ່ງຈັບທ່ານ ໂລ ແທກ ໂຈ ດ້ວຍ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນາ​ຈິບ ໄດ້​ປະຕິເສດວ່າ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທັງຫຼາຍ, ເຊິ່ງ​
ຈະຕ້ອງໂທດ ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ 20 ປີ.

ທ່ານ ນາຈິບ ອາ​ຍຸ 65 ປີ ​ຕອນນີ້​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 38 ກະ​ທົ​ງ,
ລວມມີການລະເມີດຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການຟອກເງິນ, ເຊິ່ງ
ຫຼາຍກະທົງແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບຂ່າວນອງນັນ 1MDB.

ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ເວົ້າ​ວ່າ ເງິນ​ທັງ​ໝົດ 4 ພັນ 5 ຮ້ອຍ​ລ້ານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ລັກ​ໄປ
ຈາກກອງທຶນ ການລົງທຶນ, ບາງຈຳນວນຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານ
ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ນາຈິບ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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