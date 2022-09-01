ພັນລະຍາຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ທ່ານນາຈີບ ຣາຊາກ (Najib Razak), ໄດ້ໄປຂຶ້ນສານໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອຮັບຟັງການຕັດສິນຄະດີກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນຈໍານວນເງິນ 1.25 ຕື້ຣິງກິດ ຫຼື 279 ລ້ານໂດລາ ໃນໂຄງການພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ລຸນຫຼັງ ທີ່ສາມີຂອງນາງໄດ້ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຂັງຄຸກ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງເງິນກອງທຶນຂອງລັດຖະບານ 1MDB, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ AP.
ນາງໂຣສມະ ແມນເຊີ (Rosmah Mansor) ປະເຊີນກັບສາມຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ການຮຽກຮ້ອງເອົາສິນບົນ ແລະຮັບເງິນຈໍານວນ 6 ລ້ານ 5 ແສນຣິງກິດ ຫຼື 1 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາ ລະຫວ່າງປີ 2016 ແລະປີ 2017 ເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບສິດໃນໂຄງການຈັດສັນແຜ່ນພະລັງງານແສງຕາເວັນແກ່ໂຮງ ຮຽນຢູ່ທີ່ເກາະບໍນຽວ (Borneo).
ກ່ອນມີການປະກາດຄຳຕັດສິນ, ສານໄດ້ຮັບຟັງຄໍາຮ້ອງຈາກນາງໂຣສມະຂໍໃຫ້ປະກາດວ່າ ຜູ້ພິພາກສາສານສູງ ທ່ານໂມຮໍາເມັດ ຊາຍນີ ມາສລານ (Moha-med Zaini Mazlan) ບໍ່ມີສິດໃນການດຳເນີນຄະດີນີ້. ນາງໂຣສມະ ໄດ້ກ່າວ
ອ້າງວ່າ ມີການສູນເສຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ທ່ານຜູ້ພິພາກສາຄົນດັ່ງກ່າວ ເນື່ອງຈາກມີການຮົ່ວໄຫຼຂອງເອກະສານ 71 ໜ້າຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຕັດສິນໃຫ້ນາງມີຄວາມຜິດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ນາງກ່າວວ່າ ນາງຕົກໃຈທີ່ສຸດ ເມື່ອນາງໄດ້ອ່ານມັນ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກຂຽນໂດຍທ່ານຜູ້ພິພາກສາ ແຕ່ຂຽນໂດຍບຸກຄົນໃດນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໃນ “ພະແນກຄົ້ນຄວ້າ” ຂອງສານ.
ນາງໂຣສມະ ອາຍຸ 70 ປີ ກ່າວວ່າ ນາງບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ໃນໂຕຜູ້ພິພາກສາຄົນດັ່ງກ່າວຈະມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ເນື່ອງຈາກລາວ ອາດໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກບຸກ ຄົນທີສາມ. ນາງໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ທ່ານຊາຍນີລາອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ດ້ວຍໂຕທ່ານເອງ ແລະຂໍໃຫ້ມີການດໍາເນີນຄະດີ ໂດຍທ່ານຜູ້ພິພາກສາຄົນໃໝ່.