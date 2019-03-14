ເຈົ້າໜ້າທີ່ມາເລເຊຍຈະສືບຕໍ່ ດຳເນີນຄະດີແມ່ຍິງຫວຽດນາມຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ
ສັງຫານອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກ
ຈຳເລີຍອີກຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ເປັນຄົນອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕ.
ໄອຍະການ ໂມຮຳໝັດ ອິສການດາ ອາໝັດ ກ່າວຕໍ່ສານ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ອະທິ-
ໄອຍະການ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ຫາຕໍ່ນາງ
ດວານ ທີ ຮວາງ ອາຍຸ 30 ປີ. ນາງຮວາງ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ນຳເອົາສານເຄມີ ທຳລາຍ
ປະສາດ VX ໄປທາໃສ່ໜ້າທ່ານກິມ ຈົງ ນາມ ທີ່ສະໜາມບິນ ນະຄອນກົວລາລຳເປີ
ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2017.
ທະນາຍຄວາມຂອງນາງຮວາງ ທ່ານຮີຊຽມ ເຕ ກ່າວວ່າ ອະທິໄອຍະການ “ເຂົ້າຂ້າງ
ຝ່າຍນຶ່ງ ກວ່າອີກຝ່າຍນຶ່ງ” ໃນການຕ້ອງຕິຂອງທ່ານ ຕໍ່ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ. ທ່ານ
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງສຳເລັດຜົນກ່ຽວກັບການຂໍເລື່ອນການດຳເນີນຄະດີ ໄປໃສ່
ວັນທີ 1 ເມສາ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ນາງຮວາງ ບໍ່ສະບາຍ. ມີການພົບວ່າ ນາງຮວາງ ໄດ້
ຮ້ອງໄຫ້ ຫຼັງຈາກ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ໃນຂະນະທີ່ນາງ ໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່
ຈາກສະຖານທູດຫວຽດນາມ.
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