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ມາເລເຊຍ ສືບຕໍ່ດຳເນີນຄະດີ ແມ່​ຍິງ​ຫວຽດ​ນາມ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ຄາດຕະກຳ ອ້າຍຂອງ ທ. ກິມ ຈົງ ອຶນ

ນາງດ​ວານ ທີ ຮ​ວາງ ຄົນຫວຽດນາມ ຖືກຄວບຄຸມໂຕໂດຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໃນຂະນະ ນຳໂຕໄປສານສູງ Shah Alam ໃນເມືອງ Shah Alam ຂອງມາເລເຊຍ, ວັນທີ 14 ມີນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ຈະສືບ​ຕໍ່​ ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ແມ່​ຍິງ​ຫວຽດ​ນາມ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວຫາ​ວ່າ
ສັງ​ຫານ​ອ້າຍ​ຕ່າງ​ມານ​ດາ ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ອຶນ ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ຫຼັງ​ຈາກ
​ຈຳ​ເລີຍ​ອີກ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ.

ໄອ​ຍະ​ການ​ ໂມ​ຮຳ​ໝັດ ອິ​ສ​ການ​ດາ ອາ​ໝັດ ກ່າວ​ຕໍ່​ສານ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ອະ​ທິ​-
ໄອ​ຍະ​ການ ​ໄດ້​ປ​ະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ໃຫ້​ຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ຫາຕໍ່​ນາງ
ດ​ວານ ທີ ຮ​ວາງ ອາ​ຍຸ 30 ປີ. ນາງ​ຮ​ວາງ ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ນຳ​ເອົາສານ​ເຄ​ມີ​ ທຳ​ລາຍ
​ປະ​ສາດ VX ໄປ​ທາ​ໃສ່​ໜ້າ​ທ່ານ​ກິມ ຈົງ ນາມ ທີ່​ສະ​ໜາມບິນ​ ນະ​ຄອນ​ກົວ​ລາ​ລຳ​ເປີ
ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ ປີ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ຊ້າຍ, ຍ່າງໄປນຳ ນາງ ຊີ່ທີ ໄອຊີຢາ (Siti Aisyah), ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງຫານ ອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ຂວາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 12 ມີນາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ຊ້າຍ, ຍ່າງໄປນຳ ນາງ ຊີ່ທີ ໄອຊີຢາ (Siti Aisyah), ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງຫານ ອ້າຍຕ່າງມານດາ ຂອງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ຂວາ, ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 12 ມີນາ 2019.

​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ນາງ​ຮ​ວາງ ທ່ານ​ຮີ​ຊຽມ ເຕ ກ່າວ​ວ່າ ອະ​ທິ​ໄອ​ຍະ​ການ “ເຂົ້າ​ຂ້າງ​
ຝ່າຍ​ນຶ່ງ ກວ່າ​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ” ໃນ​ການ​ຕ້ອງ​ຕິ​ຂອງ​ທ່ານ ຕໍ່​ການ​ຕັດສິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ທ່ານ​
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂໍ​ເລື່ອນ​ການດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ ໄປ​ໃສ່​
ວັນ​ທີ 1 ​ເມ​ສາ ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ ນາງ​ຮ​ວາງ ​ບໍ່​ສະບາຍ. ​ມີ​ການ​ພົບ​ວ່າ ນາງ​ຮ​ວາງ​ ໄດ້
​ຮ້ອງ​ໄຫ້ ​ຫຼັງຈາກ​ ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ນາງ​ ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຫວຽດ​ນາມ.

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