ມາເລເຊຍ ແນະນໍາກຸ່ມ ASEAN ໃຫ້ປະສານງານກັບລັດຖະບານເງົາ ມຽນມາ

ມາເລເຊຍ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ເປີດຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບລັດຖະບານເງົາຂອງປະເທດສະມາຊິກມຽນມາ ໃນການປະຕິບັດການທີ່ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການທະຫານ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຢຶດອຳນາດຂອງປະ ເທດໃນປີແລ້ວນີ້.
ດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງຈາກຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ຂອງລັດຖະ ບານທະຫານ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການສັນຕິພາບແຫ່ງ “ຄວາມເປັນເອກກະ ສັນ” 5 ຂໍ້ ສໍາລັບມຽນມາ ທີ່ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN, ທັງໝົດ 10 ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເມສາ 2021, ມາເລເຊຍ ໄດ້ມີຄໍາແນະນໍາມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບລັດ ຖະບານຂອງປະເທດທີ່ຮ້ອງວ່າ ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດຫຼື NUG.
ພວກສະມາຊິກຜູ້ນໍາທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຖືກຢຶດອໍານາດໂດຍພວກລັດຖະບານທະຫານທີ່ພາກັນລີ້ຊ່ອນ ແລະຖືກເນລະເທດ, ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ NUG ໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນໂຕແທນທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນຊາວມຽນມາ ແລະໄດ້ປະກາດສົງຄາມກັບລັດຖະບານທະຫານໃນເດືອນກັນຍາແລ້ວນີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ລັດທະບານທະຫານໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນໄປແລ້ວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນຕ້ອງໄດ້ພັດຖິ່ນ ທີ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນກັບກອງກໍາລັງຕິດອາວຸດ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ກັບລັດຖະບານທະຫານເທົ່ານັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານໄຊຟຸດດິນ ອັບດຸລລາ (Saifuddin Abdullah) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການປະຊຸມທາງອອນລາຍກັບຄູ່ຮ່ວມ NUG ໃນເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ສະມາຊິກຂອງ ASEAN ຍອມຮັບການຕິດຕໍ່ກັບລັດຖະບານເງົາມຽນມາ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 30 ເມສາ, ໂດຍປະກາດວ່າ ມາເລເຊຍ ຈະສະເໜີ ASEAN ໃຫ້ພົວພັນກັບ NUG ໃນຖານະກຸ່ມຂອງສະມາຄົມ.