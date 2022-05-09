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ວັນຈັນ, 09 ພຶດສະພາ 2022
ເອເຊຍ

ມາເລເຊຍ ແນະນໍາກຸ່ມ ASEAN ໃຫ້ປະສານງານກັບລັດຖະບານເງົາ ມຽນມາ

ແຟ້ມຮູບ-ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານໄຊຟຸດດິນ ອັບດຸລລາ (Saifuddin Abdullah) ກ່າວໃນຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ ASEAN ໃນນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລໍາເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ, ເມື່ອວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021.

ມາເລເຊຍ ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຄົມບັນ​ດາປະຊາຊາດແຫ່ງເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ເປີດຊ່ອງທາງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບລັດຖະບານເງົາຂອງປະເທດສະມາຊິກມຽນມາ ໃນການປະຕິບັດການທີ່ຖືກຕ້ອງຕິຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການທະຫານ ທີ່​ໄດ້ເຂົ້າ​ຢຶດ​ອຳ​ນາດຂອງປະ ເທດໃນປີແລ້ວນີ້.

ດ້ວຍຄວາມຜິດຫວັງຈາກຄວາມລົ້ມແຫຼວ ໃນການເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ຂອງລັດຖະ ບານທະຫານ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແຜນການສັນຕິພາບແຫ່ງ “ຄວາມ​ເປັນ​ເອກ​ກະ ສັນ” 5 ຂໍ້ ສໍາລັບມຽນມາ ທີ່ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ASEAN, ທັງໝົດ 10 ປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸກເສີນຂຶ້ນເມື່ອເດືອນເມສາ 2021, ມາເລເຊຍ ໄດ້ມີຄໍາແນະນໍາມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນກ່ຽວກັບການຕິດຕໍ່ກັບລັດ ຖະບານຂອງປະເທດທີ່ຮ້ອງວ່າ ລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດຫຼື NUG.

ພວກສະມາຊິກຜູ້ນໍາທີ່ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ຖືກຢຶດອໍານາດໂດຍພວກລັດຖະບານທະຫານທີ່ພາກັນລີ້ຊ່ອນ ແລະຖືກເນລະເທດ, ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ NUG ໄດ້ອ້າງວ່າ ເປັນໂຕແທນທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນຊາວມຽນມາ ແລະໄດ້ປະກາດສົງຄາມກັບລັດຖະບານທະຫານໃນເດືອນກັນຍາແລ້ວນີ້. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ລັດທະບານທະຫານໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນໄປແລ້ວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນນັບຕັ້ງແຕ່ເຮັດລັດຖະປະຫານ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍແສນຄົນຕ້ອງໄດ້ພັດຖິ່ນ ທີ່ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນກັບກອງກໍາລັງຕິດອາວຸດ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ຈົນເຖິງຂະນະນີ້ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ASEAN ໄດ້ມີການພົວພັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ກັບລັດຖະບານທະຫານເທົ່ານັ້ນ.

ແຟ້ມຮູບ-ພວກປະທ້ວງ ພາກັນຍົກຜ້າແພທີ່ມີຄໍາຂັວນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ຫຼື NUG ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເຂົ້າຢຶດອໍານາດຂອງລັດຖະບານທະຫານ ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ, ເມື່ອວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021.
ແຟ້ມຮູບ-ພວກປະທ້ວງ ພາກັນຍົກຜ້າແພທີ່ມີຄໍາຂັວນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານສາມັກຄີແຫ່ງຊາດ ຫຼື NUG ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການເຂົ້າຢຶດອໍານາດຂອງລັດຖະບານທະຫານ ໃນນະຄອນຢ້າງກຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ, ເມື່ອວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2021.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວິດເຕີ້ເມື່ອທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງມາເລເຊຍ ທ່ານໄຊຟຸດດິນ ອັບດຸລລາ (Saifuddin Abdullah) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານໄດ້ມີການປະຊຸມທາງອອນລາຍກັບຄູ່ຮ່ວມ NUG ໃນເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ສະມາຊິກຂອງ ASEAN ຍອມຮັບການຕິດຕໍ່ກັບລັດຖະບານເງົາມຽນມາ. ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 30 ເມສາ, ໂດຍປະກາດວ່າ ມາເລເຊຍ ຈະສະເໜີ ASEAN ໃຫ້ພົວພັນກັບ NUG ໃນຖານະກຸ່ມຂອງສະມາຄົມ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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