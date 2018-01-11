ລັດຖະບານມາເລເຊຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງກັບບໍລິສັດສຳຫຼວດທາງທະເລບໍລິສັດນຶ່ງ
ຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເລີ້ມການຊອກຄົ້ນຫາ ຖ້ຽວບິນ MH370 ຂອງສາຍການບິນມາເລ
ເຊຍ ທີ່ຫາຍສາບສູນ ໃນພາກໃຕ້ຂອງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົ່ງທ່ານ ລຽວ ຕີອົງ ລາຍ (Liow Tiong Lai) ໄດ້ປະກາດໃນ
ວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລຳເປີ ວ່າ ບໍລິສັດໂອຊຽນ ອິນຟິນິຕີ ທີ່ມີສຳນັກ
ງານຢູ່ນະຄອນຮູສຕັນຈະອອກຄົ້ນຫາສາຍການບິນມາເລເຊຍທີ່ຫາຍສາບສູນແບບ
“ບໍ່ພົບ ເຫັນ, ບໍ່ຈ່າຍ,” ນັ້ນໝາຍເຖິງຈະມີການຈ່າຍເງິນ ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນເຮືອບິນ
ໂບອິງ 777 ເທົ່ານັ້ນ.
ບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງຈຳນວນ 20 ລ້ານໂດລາ ຖ້າຫາກວ່າເຮືອບິນ ໄດ້ມີການພົບ
ເຫັນ ໃນລັດສະໝີ 5 ພັນກິໂລແມັດມົນທົນ 30 ລ້ານໂດລາ ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນ ພາຍໃນລັດສະໝີ 10 ພັນກິໂລແມັດມົນທົນ ແລະ 50 ລ້ານໂດລາ ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນ ພາຍໃນ
ລັດສະໝີ 25 ພັນກິໂລແມັດມົນທົນ. ຄ່າທຳນຽມຈະແມ່ນ 70 ລ້ານໂດລາ ຖ້າຫາວ່າພົບ
ເຫັນກາຍລັດສະໝີ 25 ພັນ ກິໂລແມັດມົນທົນອອກໄປ.
ຖ້ຽວບິນ MH370 ຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍ ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ໃນວັນທີ 5 ມີນາ ປີ
2014 ທີ່ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປປັກກິ່ງຈາກກົວລາລຳເປີ ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍສານແລະຈຸບິນທັງໝົດ
239 ຄົນຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ.
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