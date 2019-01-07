ກະສັດຂອງປະເທດ ມາເລເຊຍ ໄດ້ສະຫຼະບັນລັງເປັນຄັ້ງປະຫວັດສາດ ສຳລັບປະເທດ
ທີ່ມີຄົນມຸສລິມ ອາໄສຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຫ້ອງການພະອົງໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້.
ຖະແຫຼງການຈາກຜູ້ຄວບຄຸມໃນຄອບຄົວກະສັດ ທ່ານ ວານ ອາມັດ ດາລານ ອັບດຸລ
ອາຊິສ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພະອົງໄດ້ບອກປະຊາຊົນ ມາເລເຊຍ
ໃຫ້ສືບຕໍ່ສາມັກຄີກັນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນນຶ່ງດຽວກັນໄວ້, ອົດທົນຕໍ່ກັນ ແລະ ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັນ.”
ການສະຫຼະບັນລັງຂອງກະສັດ ຊຸລຕານ ມູຮຳມັດ ທີຫ້າ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງຫຼາຍເດືອນຂອງ
ການຄາດເດົາວ່າ ພະອົງໄດ້ລາພັກໄຂ້ໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກປີກາຍນີ້, ທ່າມກາງຂ່າວຊ່າ
ລືທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຢືນຢັນວ່າ ເພິ່ນໄດ້ແຕ່ງງານກັບອະດີດນາງງາມ ຣັດເຊຍ.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈຂອງກະສັດ ອາຍຸ 49 ປີ
ນັ້ນ.
ມັນແມ່ນການສະຫຼະບັນລັງຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະກາດເອກະລາດຂອງ ມາເລ
ເຊຍ ຈາກອັງກິດ ໃນປີ 1957. ກະສັດທີ່ປົກຄອງ 9 ລັດຂອງປະເທດ ຈະປ່ຽນກັນເປັນ
ເຈົ້າຊີວິດນຶ່ງສະໄໝຍາວ 5 ປີ. ກະສັດ ຊຸລຕານ ມູຮຳມັດ ທີຫ້າ ຂອງລັດ ເຄລານຕັນ
ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ແມ່ນກະສັດທີ່ໜຸ່ມທີ່ສຸດຕາມລັດຖະທຳ
ມະນູນ, ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນເຈົ້າຊີວິດໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2016.
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