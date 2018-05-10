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ອະດີດນາຍົກ ມາເລເຊຍ ອາຍຸ 92 ປີ ກັບຄືນ ສູ່ອຳນາດ

ທ່ານມາຮາເທຍ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງພັກພັນທະ​ມິດ​ແຫ່ງຄວາມ​ຫວັງ Pakatan Harapan (Alliance of Hope), ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນອາຕາລຽງ ຈາຢາ, ມາເລເຊຍ, 9 ພຶດສະພາ 2018.

ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ອາຍຸ 92 ປີ ທ່ານ ມາຮາເທຍ ໂມຮາເມັດ ​ໄດ້​ເຮັດ​
ໃຫ້​ໂລກ​ປະຫຼາດໃຈ ​ໃນການ​ທີ່​ທ່ານໄດ້ກັບຄືນມາຈາກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ ແລະ​ຊະນະ​
ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງສະພາ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

ທ່ານມາຮາເທຍ ​ແລະ​ແນວໂຮມພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ພັນທະ​ມິດ​ແຫ່ງຄວາມ​ຫວັງ
​ໄດ້​ຊະນະ​ພັກ​ລັດຖະບານປະສົມ​ແນວ​ໂຮມ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພັກ​ທີ່ໄດ້ປົກຄອງມາເລເຊຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະເທດໄດ້ຮັບເອກະລາດ ໃນປີ 1957 ເປັນຕົ້ນມາ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນາຈີບ ຣາຊາກ ໄດ້ຍອມຮັບ​ໃນ​ການ​ປະລາ​ໄຊ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້
ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ​ທັງຫຼາຍ “​ໄດ້​ຍອມຮັບເອົາການ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ.”

ທ່ານນາຈີບ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ໃດ​ນຶ່ງ​ ໄດ້​ຊະນະ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຢູ່ໃນ​ສະພາ​
ແລະ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ກະສັດ​ຂອງປະ​ເທດ ​ທີ່​ຈະແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຊື່​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນ​ຕໍ່ໄປ.

ທ່ານມາຮາເທຍ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ວ່າ ທ່ານຄາດ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້ສາບານ​ຕົວ ​ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ ​ເຮ​ເທີ ນາວ​ເອີດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ສະ​ແດງ
​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຕໍ່​ຊາວ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ ໃນການ​ປະກອບສ່ວນ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ
ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ແລະ​ຜູ້​ສະໜັບສະໜຸນຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງຫັງຫຼາຍ “​ແມ່ນ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ​ໃນ​ຂັ້ນຕອນ
ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ດ້ວຍຄວາມສັນຕິ ​ແລະ​ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນ.

ໜັບສະໜຸນພັກຝ່າຍຄ້າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ມາຮາເທຍ ໂມຮາເມັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ, ທຸງຊາດຖືກສ່ອງໃສ່ຝາໃຫ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກໄປ ໃນກູລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ, 9 ພຶດສະພາ 2018.
ໜັບສະໜຸນພັກຝ່າຍຄ້າຍ ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ມາຮາເທຍ ໂມຮາເມັດ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ, ທຸງຊາດຖືກສ່ອງໃສ່ຝາໃຫ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ອອກໄປ ໃນກູລາລຳເປີ, ມາເລເຊຍ, 9 ພຶດສະພາ 2018.

ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ​ໄດ້​ຄາດ​ຫວັງ​ວ່າ ພັກ​ລັດຖະບານປະສົມ​ແນວ​ໂຮມ​ແຫ່ງ​ຊາດຈະ​ສູນ
ເສຍ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​, ​ແຕ່​ຍັງ​ຈະ​ສືບຕໍ່ຄວບ​ຄຸມ​ສະພາ​ ຫຼັງຈາກທີ່​ໄດ້​ມີການແບ່ງ​ເຂດ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃໝ່​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາ​ຈີບ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີກ່ຽວ​ກັບການຂຶ້ນພາສີການຂາຍສິນຄ້າ ທີ່​ໄດ້ມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ພວກທຸກຍາກ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ​ແລະຂ່າວນອງ​ນັນ​ຂອງການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ​ທີ່​ເປັນ​ເງິນ​ຈຳນວນຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ລັກຂະ​ໂມ​ຍ​ໄປຈາກ ກອງທຶນການລົງທຶນ
ທີ່ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ເປັນຜູ້​ດູ​ແລ.

ທ່ານ​ນາ​ຈີບ ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ໃດໆ. ທ່ານມາຮາເທຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່
​ຫາ​ທາງ “ແກ້​ແຄ້ນ” ຕໍ່ຝ່າຍ​ຄ້ານທາງການເມືອງ, ​ແຕ່​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ຟື້ນຟູລະ
ລະບຽບກົດໝາຍ.

ທ່ານມາຮາເທຍ ​ໄດ້​ປົກຄອງມາ​ເລ​ເຊຍ ​ລະຫວ່າງ ປີ 1981 ຫາ 2003. ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​
ຊື່​ສຽງ ເຮັດໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ມາ​ເລ​ເຊຍຈະເລີນງອກງາມ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຊາວ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ບາງ​ພວກ​
ຍັງ​ມີ​ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ​ ​ກ່ຽວກັບອັນທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ​ການ​ກະທຳ​ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່​ພວກ
ຄັດຄ້ານທາງການເມືອງ ​ແລະ​ຕັດ​ຮອນ​ສິດ​ເສ​ລິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ປາກ​ເວົ້າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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