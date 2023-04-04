ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານອານວາ ອີບຣາຮິມ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານພວມກະກຽມທີ່ຈະເປີດການເຈລະຈາກັບປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງເລື້ອງດິນແດນທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ຈີນໄດ້ອ້າງກຳມະສິດ ເອົາທະເລຈີນໃຕ້ເກືອບທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ສຳຄັນໂດຍມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໄປມາ 3 ພັນຕື້ໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ມາເລເຊຍ ບຣູນາຍ ຟີລິບປິນ ໄຕ້ຫວັນ ແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອດັ່ງກ່າວ. ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນຂອງຕົນແລ່ນຜ່ານເຂດທະເລຈີນໃຕ້ຢູ່ເປັນປະຈຳ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳສາກົນ.
ສານໄກ່ເກ່ຍສາກົນໄດ້ຕັດສິນໃນປີ 2016 ວ່າ ການອ້າງເອົາກຳມະສິດຂອງປັກກິ່ງ ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ. ແຕ່ຈີນຢືນຢັດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ການຕັດສິນຂອງສານດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມອົງການຂ່າວເບີນາມາຂອງມາເລເຊຍແລ້ວ ບັນຫານີ້ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລືກັນ ທີ່ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງທ່ານອານວາ ແລະປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນອາທິດແລ້ວ. ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດພະລັງງານປຣີໂຕນາສຂອງມາເລເຊຍມີຖານເຈາະນ້ຳມັນຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຕະຫຼອດທັງໂຄງການສຳຫຼວດຫຼາຍໂຄງການ ຊຶ່ງທ່ານອານວາຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງ.