ເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ ໃນວັນສຸກ ທ່ານມະຫາເທຍ ໂມຮຳມັດ ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ແລະໄດ້ຮັບໜ້າທີີ່ເປັນຜູ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ທີ່ບໍ່ໄດ້
ຄວບຄຸມໂດຍ ພັກປະສົມ ບາຣີຊານ ນາຊີໂອໂນລ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ ປະເທດ
ໄດ້ຮັບເອກກະລາດ ຈາກອັງກິດ ໃນປີ 1957 ເປັນຕົ້ນມາ.
ໃນວັນກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນປະຫວັດການນັ້ນ ພັກປະສົມທີ່ເປັນຂອງ ທ່ານ
ໂມຮຳມັດ ເອງ ຄືພັກ ປະກະຕານ ຮາຣາປານ ຫຼື ພັນທະມິດເພື່ອຄວາມຫວັງ ໄດ້ດຶງ
ເອົາພວກທີ່ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ ຊຶ່ງມີຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື ກັບກຸ່ມຊັ້ນສູງທີ່ປົກຄອງປະເທດ ທີ່ຖືກ
ກ່າວຫາໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ເພື່ອທີ່ຈະຍາດເອົາໄຊຊະນະນັ້ນ ກໍໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈ
ແມ່ນກະທັງຕົນເອງ.
ມີຄວາມຫວັງສູງ ຕໍ່ການປະຕິຮູບຢ່າງວ່ອງໄວ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງໄປໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພັກປະກະຕານ ພາຍໃຕ້ຄຳປະກາດທາງການເມືອງ.
ແທນທີ່ຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ໃນຮອບປີຜ່ານມາ ຍ້ອນການທົດຖອຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກທີ່ເປັນປໍລະປັກດ້ານການເມືອງ ແລະການປະເຊີນໜ້າຂອງ
ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆ ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນຫຼາຍປານໃດ.
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ຖອນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງຕົນ ທີ່ຈະ
ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ
ທ່າມກາງການໂຈມຕີຈາກພວກຊົນເຜົ່າມາເລ ທີ່ຢ້ານກົວວ່າ ຕົນອາດຈະຕົກເປັນຜູ້
ຄັດຂວາງ ຕໍ່ການທີ່ຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດຈາກລັດຖະບານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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