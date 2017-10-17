ມາເລເຊຍ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ ຊອກຫາ ຖ້ຽວບິນ MH370

ມາເລເຊຍກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກສາມບໍລິສັດເອກກະຊົນ ທີ່ຈະເລີ້ມຊອກ
ຫາເຮືອບິນໂດຍສານຂອງສາຍການບິນມາເລເຊຍທີ່ຫາຍສາບສູນ.
ລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງ ທ່ານ Liow Tiong Lai ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຂໍ້
ສະເໜີຕ່າງໆ ຈາກຫ້ອງການບໍລິສັດ ສຳຫລວດພື້ນທະເລ Ocean Infinity ຂອງສະ
ຫະລັດ ບໍລິສັດ Furgo ຂອງໂຮນລັງ ແລະ ບໍລິສັດມາເລເຊຍທີ່ບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່.
ທ່ານ Lai ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລີ້ມ
ທຳການຊອກຄົ້ນຫາເຮືອບິນມາເລເຊຍ MH370 ທີ່ໄດ້ເສັດສິ້ນລົງ ໃນເດືອນມັງກອນ
ຫລັງຈາກໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາເປັນເວລາສາມປີທີ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນ 160 ລ້ານໂດລາ ໃນພື້ນທີ່
ຫລາຍກວ່າ 120,000 ກິໂລແມັດມົນທົນຢູ່ ທາງພາກໃຕ້ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍທີ່ສອກຫລີກຫ່າງໄກ.
ເຮືອບິນໂດຍສານ Boeing 777 ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ໃນວັນທີ 8 ເດືອນມີນາປີ 2014
ລະຫວ່າງການເດີນທາງຈາກນະຄອນ Kuala Lumpur ໄປຫາປັກກິ່ງ ພ້ອມກັບຜູ້ໂດຍ
ສານແລະລູກເຮືອ 239 ຄົນ. ບໍ່ມີການພົບເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງເຮືອບິນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ສິ້ນ
ສ່ວນ 3 ອັນ ທີ່ຖືກທະເລພັດຂຶ້ນສູ່ແຄມຝັ່ງ ຢູ່ຫຼາຍຈຸດ ຂອງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
ຄະນະສືບສວນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຍ້າຍການຊອກຄົ້ນຫາໃນພື້ນທີ່ 25,000 ຕາລາງ ກິໂລແມັດຂຶ້ນໄປທາງເໜືອໂດຍກົງຂອງເຂດໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາມາແລ້ວ. ຂໍ້ສະເໜີນີ້ໄດ້ຖືກ
ປະຕິເສດໂດຍມາເລເຊຍແລະບັນດາປະເທດຮ່ວມງານໃນຄວາມພະຍາ ຍາມຊອກ
ຄົ້ນຫາ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ອອສເຕຣເລຍ ແລະຈີນ ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າບໍ່ມີຫລັກຖານໃໝ່ທີ່
ໜ້າເຊື່ອຖືໃດໆ ທີ່ຊີ້ໄປໃສ່ບ່ອນທີ່ເຮືອບິນຕົກຢ່າງແນ່ນອນ.
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