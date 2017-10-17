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ເອເຊຍ

ມາເລເຊຍ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີ ການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີ ຊອກຫາ ຖ້ຽວບິນ MH370

ລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງ ທ່ານ Liow Tiong Lai (ກາງ) ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຖ້ຽວບິນ MH370 ທີ່ຫາຍສາບສູນ ຢູ່ນະຄອນ Kuala Lumpur.

ມາ​ເລ​ເຊຍ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້ສະ​ເໜີ​ຈາກ​ສາມ​ບໍລິສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ຊອກ
​ຫາ​ເຮືອບິນໂດຍສານຂອງສາຍ​ການບິນ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ທີ່​ຫາຍ​ສາບສູນ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຂົນສົ່ງ ທ່ານ Liow Tiong Lai ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້
​ສະ​ເໜີ​ຕ່າງໆ​ ຈາກຫ້ອງການບໍລິສັດ ສຳ​ຫລວດພື້ນທະ​ເລ Ocean Infinity ​ຂອງສະ
ຫະລັດ ບໍລິສັດ Furgo ຂອງໂຮນລັງ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້ບົ່ງ​ຊື່.

ທ່ານ Lai ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ​ລັດຖະບານ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈທີ່​ຈະ​ເລີ້​ມ
ທຳ​ການ​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ເຮືອບິນ​ມາ​ເລ​ເຊຍ MH370 ທີ່​ໄດ້​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ​ ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ
ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້ຊອກຄົ້ນຫາເປັນເວລາສາມ​ປີທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ 160 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໃນ​ພື້ນທີ່
ຫລາຍ​ກວ່າ 120,000 ກິ​ໂລ​ແມັດມົນທົນຢູ່​ ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ມະຫາ​ສະໝຸດ​ອິນ​ເດ​ຍທີ່​ສອກຫລີກຫ່າງໄກ.

​ເຮືອບິນ​ໂດຍສານ Boeing 777 ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ເດືອນມີ​ນາປີ 2014
ລະຫວ່າງ​ການ​ເດີນທາງ​ຈາກ​ນະຄອນ Kuala Lumpur ​ໄປ​ຫາ​ປັກ​ກິ່ງ ພ້ອມກັບ​ຜູ້​ໂດຍ
ສານແລະ​ລູກ​ເຮືອ 239 ຄົນ. ບໍ່​ມີການພົບເຫັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ເຮືອບິນ​ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່ສິ້ນ
​ສ່ວນ 3 ອັນ ​ທີ່ຖືກທະເລພັດຂຶ້ນສູ່ແຄມ​ຝັ່ງ ຢູ່​ຫຼາຍຈຸດ ຂອງ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ອິນ​ເດຍ.

ຄະນະສືບສວນ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຍ້າຍການຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນພື້ນທີ່​ 25,000 ຕາ​ລາງ ກິ​ໂລ​ແມັດຂຶ້ນໄປທາງເໜືອ​ໂດຍ​ກົງຂອງ​ເຂດ​ໄດ້ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາມາແລ້ວ. ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ນີ້ໄດ້​ຖືກ​
ປະຕິ​ເສດ​ໂດຍ​ມາ​ເລ​ເຊຍ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ຮ່ວມ​ງານ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາ ຍາມ​ຊອກ
​ຄົ້ນ​ຫາ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ອອສເຕຣ​ເລຍ ​ແລະ​ຈີນ ຜູ້​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານໃໝ່ທີ່
ໜ້າເຊື່ອຖືໃດໆ ທີ່​ຊີ້ໄປ​ໃສ່​ບ່ອນ​ທີ່ເຮືອບິນຕົກຢ່າງແນ່ນອນ.

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