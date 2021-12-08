ສານມາເລເຊຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ຢືນຢັດຕໍ່ຄຳຕັດສິນຄວາມຜິດຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນາຈິບ ຣາຊັກ (Najib Razak) ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ລາດບັງຫລວງເອົາເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາທີ່ເປັນເລື້ອງນອງນັນໃນກອງທຶນຂອງລັດຖະບານ 1 Malaysia Development Bhd ຫລື 1MDB ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກໃຫ້ແກ່ຄວາມຫວັງຂອງທ່ານທີ່ຈະກັບຄືນມາຫາວົງການການເມືອງໄດ້ອີກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ທ່ານ ນາຈິບ ໄດ້ຂໍອຸທອນຕໍ່ການຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກ 12 ປີ ແລະປັບໃໝ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍສານສູງຂອງນະຄອນຫລວງກົວລາລຳເປີ ໃນປີ ກາຍນີ້ ໃນຂໍ້ຫາລະເມີດຄວາມເຊື່ອຖືທາງອາຍາ, ການສວຍໃຊ້ອຳນາດ ແລະ ການຟອກເງິນ ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນ 5 ການພິຈາລະນາຄະດີ ທີ່ທ່ານກຳລັງ ປະເຊີນຢູ່ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ສານພົບວ່າທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຢ່າງຜິດກົດໝາຍປະມານ 10 ລ້ານໂດລາຈາກ SRC International, ເຊິ່ງເປັນອະດີດໜ່ວຍງານຂອງ 1MDB ທີ່ຖືກຍົກເລີກ ການໃຫ້ທຶນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ນາຈິບ ຈະເວົ້າວ່າບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດມາຕະຫລອດວ່າ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຜິດກໍຕາມ.
ການອຸທອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດທ້າມກາງຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ຜູ້ນໍາພັກທີ່ປົກຄອງປະເທດທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາຢູ່ຈະສາ ມາດຮັບປະກັນວ່າມີການຜ່ອນຜັນໂທດໄດ້ ຫລັງຈາກການກັບຄືນມາມີອຳນາດ ຂອງພັກຂອງທ່ານ ນາຈິບ, ຊຶ່ງແມ່ນພັກອົງການສາມັກຄີຊາດຂອງຊາວມາເລ ຫລື Malays National (UMNO) ໃນເດືອນສິງຫາປີໜ້າ.
"ນີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານການເມືອງໂດຍກົງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະມາຊິກສະພາຈາກຝ່າຍຄ້ານ, ທ່ານ ວອງ ເຈັນ (Wong Chen) ທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter. "ຄໍາຕັດສິນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານ ນາຈິບ ຈະບໍ່ສາມາດເປັນຜູ້ສະຫມັກເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖ້າມີການເລືອກຕັ້ງແບບກະທັນຫັນ ໃນຕົ້ນປີຫນ້ານີ້."
ຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ, ທ່ານ ອັບດູລ ຄາຣິມ ຈາລີລ (Abdul Karim Abdul Jalil) ກ່າວວ່າ ທ່ານເຫັນດີນຳສານສູງ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຄວາມຂອງຄຳຕັດສິນ ແລະ ການຕັດສິນໂທດ.
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