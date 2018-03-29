ເຈົ້າຂອງລາງວັນໂນແບລ ນາງມາລາລາ ຢູຊັຟຊາຍ (Malala Yousafzai) ໄດ້ກັບຄືນ
ເມືອປາກິສຖານ ບ້ານເກີດຂອງລາວ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເກືອບ 6 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວຖືກ
ຍິງໂດຍກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ຢູ່ທີ່ເຂດຮ່ອມພູສວາຕບ້ານເກີດຂອງຜູ້ກ່ຽວທາງພາກ
ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ຍ້ອນນາງສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການ
ສຶກສານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການສຶກສາຂອງໂລກ ໄວ 20 ປີ ໄດ້ພົບ
ປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊາຮີດ ຄາການ ອັບບາຊີ (Shahid Khaqan Abbasi)
ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວ ໄດ້ໄປຮອດນະຄອນອິສລາມາບັດ. ລາວຍັງມີໝາຍ
ກຳໜົດທີ່ຈະພົບປະກັບພວກຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນນຳ.
ນາງມາລາລາ ແມ່ນກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງລາວ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2012 ເວລາພວກ
ມືປືນທີ່ໃສ່ໜ້າກາກຫຼາຍຄົນ ຢຸດລົດໂຮງຮຽນຂອງລາວແລະຍິງລາວທີ່ຫົວ. ເດັກນ້ອຍ
ແມ່ຍິງຄົນນີ້ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍແຫ່ງທີ່ກະໂຫຼກຫົວຂອງລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ ຮັບການ
ຮັກສາພະຍາ ບານແບບສຸກເສີນ ທີ່ໂຮງໝໍທະຫານປາກິສຖານແລ້ວ ນາງກໍໄດ້ຖືກສົ່ງ
ໄປຜ່າຕັດຢູ່ອັງກິດ.
ກຸ່ມຕາລີບານຊຶ່ງເປັນກຸ່ມນອກກົດໝາຍ ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມ
ຮັບຜິດ ຊອບ ໃນການວາງແຜນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວແລະໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະແນເປົ້າ
ໝາຍໃສ່ລາວອີກ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຫດຜົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງຕົນໂດຍ
ກ່າວຫານາງມາລາລາ ວ່າ ສົ່ງເສີມຮີດຄອງປະເພນີຕາເວັນຕົກ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ນາງມາລາລາ ກໍໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນອັງກິດຕະຫຼອດມາ ແລະສຶກສາຕໍ່
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄວອອກສຟອດ (Oxford University). ລາວແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ
ໂຄງການກອງທຶນມາລາລາ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອການສຶກສາຂອງພວກແມ່ຍິງ ໃຫ້ຮຽນຕໍ່
ໃນລະດັບມັດທະຍົມ ໃນປະເທດທີ່ເກີດມີບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຮວມທັງ ຊີເຣຍ ເຄັນຢາ
ຈໍແດັນ ແລະປາກິສຖານ.
ກອງທຶນມາລາລາ ແມ່ນໄດ້ເປັນແຊມປ້ຽນສຳລັບ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງທຸກຄົນ ທີ່ຈະສາ
ມາດຮ່ຳຮຽນ ໃນ 12 ປີ ໂດຍ ບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ປອດໄພ ແລະການສຶກສາທີ່
ເທົ່າທຽມກັນ. ນາງມາລາລາ ເລີ່ມປ່າວປະກາດ ເວລາລາວມີອາຍຸ 11 ປີ ເພື່ອການ
ສຶກສາຂອງພວກແມ່ຍິງ ໃນເຂດບ້ານເກີດຂອງລາວ ທີ່ຍັງເຄັ່ງຄັດໃນຮີດຄອງເດີມ
ຢູ່ນັ້ນ.
ເວລາລາວມີອາຍຸ ໄດ້ 17 ປີ ລາວ ລາວໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ
ທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນປີ 2014 ຍ້ອນເປັນແຊມປຽນເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາແກ່ພວກເດັກ
ນ້ອຍແມ່ຍິງ.
ນາງມາລາລາ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນລາງວັນໂນແບລ ດັ່ງກ່າວ ໃນການສ້າງໂຮງຮຽນ
ທີ່ເມືອງສວາຕ ທີ່ໄດ້ທຳພິທີເປີດຕົວໄປໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວວ່າ
ລາວອາດຈະໄປຢາມໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້.
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