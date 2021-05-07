ທ່ອນຈະຫຼວດຫຼັກຂອງຈີນ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າ ຈະຕົກລົງມາໃສ່ໂລກ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້

ຊິ້ນສ່ວນຂະໜາດໃຫຍ່ສຸດ ຂອງຈະຫຼວດທີ່ໄດ້ຍິງຂຶ້ນເພື່ອສົ່ງພາກສ່ວນຫຼັກ ຫຼື module ຂອງສະຖານີອະວະກາດຈີນ ຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນນັ້ນ ຄາດກັນວ່າ ຈະຕົກລົງສູ່ພື້ນດິນໂລກ ໄວທີ່ສຸດແມ່ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຊິ້ນສ່ວນຂອງຈະຫຼວດດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍຖິ້ມ ຫຼືທ່ອນທຳອິດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະກັບຄືນເຂົ້າມາໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ທະ ຍານຂຶ້ນ ແລະຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຈະຕົກໃສ່ທະເລ ແລະຈະບໍ່ກັບຄືນເຂົ້າສູ່ວົງໂຄຈອນ ຄືກັບຈະຫຼອດນີ້ໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ.
ອົງການອະວະກາດຂອງຈີນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວຈັ່ງໃດເລີຍວ່າ ທ່ອນຫຼັກຂອງຈະຫຼວດ Long March 5B ຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼືວ່າ ຈະຕົກ ລົງມາ ໂດຍທີ່ຄວບຄຸມມັນບໍ່ໄດ້. ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາປີກາຍນີ້ ຈະຫຼວດຂອງຈີນອີກລູກນຶ່ງ ໄດ້ຕົກລົງມາໂດຍທີ່ຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ໃສ່່ມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ນອກຝັ່ງຂອງອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
ລາຍລະອຽດຂັ້ນພື້ນຖານກ່ຽວກັບທ່ອນຈະຫຼວດແລະເສັ້ນທາງເປົ້າໝາຍຂອງມັນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຮູ້ຈັກເລີຍ ເພາະວ່າ ລັດຖະບານຂອງຈີນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບການກັບຄືນເຂົ້າມາໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ. ເມື່ອໂທລະສັບເຂົ້າໄປຫາອົງການອະວະກາດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກຕອບຮັບສາຍ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນວັນພັກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໜັງສືພິມ Global Times ທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍພັກຄອມມິວນິສຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເນື້ອບາງໆ” ພາຍນອກຂອງທ່ອນຈະຫຼວດນັ້ນແມ່ນເປັນທາດອາລູມີນຽມ ມັນຈະຄ່ອຍໆເຜົາໄໝ້ໄປໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ໂດຍຈະມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ສຸດຕໍ່ປະຊາຊົນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະຫຼວດທ່ອນດັ່ງກ່າວຈະຕົກລົງມາໃສ່ໂລກ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນ.
ບ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງນັ້ນ “ບໍ່ສາມາດລະບຸຈຸດໄດ້ເທື່ອ ຈົນກວ່າພາຍໃນຊົ່ວໂມງທີ່ມັນກັບເຂົ້າສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ” ອີງຕາມຖະແຫລງການໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍດ໌ ອັອສຕິນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ ບໍ່ມີແຜນການໃດໆທີ່ຈະຍິງທຳລາຍມັນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ເຈັນ ຊາກີ ໃນກອງປະຊຸມລະແຫລງຂ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສູນບັນຊາການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນ “ຮັບຮູ້ ແລະກໍາລັດຕິດຕາມເບິ່ງຕໍາແໜ່ງ” ຈະຫຼວດຂອງຈີນ.